Прогноз результатов Qiwi за IV кв по МСФО: чистая прибыль сократилась на 37%

Мы прогнозируем очередной квартал инвестиций в новые проекты с резким падением EBITDA и чистой прибыли, несмотря на хороший рост выручки. Мы прогнозируем рост чистой выручки на 20% в сравнении с 4К16, до 3,4 млрд. руб. в 4К17 (в 3К17 годовой рост составил 21,6%), за счет сохранения мощной динамики в сегментах электронной коммерции и денежных переводов. Мы ожидаем, что скорректированная EBITDA упала на 39% до 0,77 млрд. руб. при рентабельности в 22,6%, т. к. компания приобрела банк "Точка" и Рокетбанк и заложила в свои прогнозы на 4К17 дополнительные расходы в размере 700 млн. руб. при отсутствии выручки; при этом она продолжала продвигать карту рассрочки "Совесть". В результате мы ожидаем скорректированную чистую прибыль в 0,59 млрд. руб., на 37% ниже уровня 4К16.

Наши прогнозы подразумевают, что за весь год чистая выручка выросла на 17,5%, а скорректированная чистая прибыль снизилась на 15% с учетом эффекта от карты "Совесть", а также банка "Точка" и Рокетбанка. Это чуть лучше прогноза компании, предусматривавшего рост чистой выручки на 12-16% и падение скорректированной чистой прибыли на 17-27%.

Во время телефонной конференции по результатам за 3К17 компания сообщила, что 2018 год будет годом инвестиций в новые проекты, так что ее прогнозы на 2018 год будут представлять большой интерес. Мы также ожидаем обновленную информацию о том, сохраняется ли риск аннулирования сделок по приобретению банка "Точка" и Рокетбанка, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



