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Перспектива введения новых импортных пошлин продолжает нервировать глобальные рынки


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Начало недели характеризуется негативным восприятием рискованных активов на глобальных рынках.

Индекс S&P 500 в пятницу упал еще на 2,1%, а по итогам недели просел на 6,0% - это самое сильное падение данного индикатора с 2011 года. При этом резко негативный настрой наблюдается не только на американском фондовом рынке - индекс MSCI EM на минувшей неделе снизился на 4,0%. 

- Нервозность инвесторов обусловлена многими факторами, однако сильнее всего участников рынка беспокоит введение пошлин на импорт китайских товаров в США и перспектива ответных мер, которые чреваты перерастанием в полномасштабную торговую войну. Сравнительно оптимистично настроенные игроки связывают надежды на деэскалацию с вчерашним заявлением главы американского Минфина Стивена Мнучина, который, в частности, сказал, что переговоры с властями КНР, возможно, позволят США отказаться от введения новых импортных пошлин. 

На предстоящей неделе в центре внимания инвесторов по-прежнему будут проблемы международной торговли, Иран и Россия. Значимых статистических публикаций будет немного, в частности, в четверг в США выйдут данные по инфляции, особую актуальность которым обеспечивают завуалированные намеки Федрезерва на возможность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. Сегодня ожидаются выступления нескольких представителей ФРС США. В Европе в 12:30 мск выступит член совета управляющих ЕЦБ Йенс Вайдманн, который имеет репутацию сторонника жесткой денежно-кредитной политики. 

Пара EUR/USD, несмотря на нервозность инвесторов, стабильно держится вблизи отметки, 1,2350, и сегодня едва ли существенно отклонится от этого уровня, считают стратеги Sberbank Investment Research.


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