В воздухе неожиданно запахло миром

И поэтому итоги недели выглядят просто-таки разочаровывающими. Потери по всем индексам составили от 5,66% в старейшем Dow Jones до -6,54% в наиболее динамичном индексе NASDAQ. Индекс S&P500 оказался при этом где-то посередине между ними с потерей почти 6% своей стоимости. И это все происходило на фоне стабильного роста оборотов. Короче, картина совершенно разочаровывающая. Но, как говорится, à la guerre comme à la guerre.

Более всего по итогам недели досталось акциям технологического сектора, которые только в среднем снизились на 7%. Здесь кроме общего негатива на сектор навалился еще и негатив, вызванный скандалом с утечкой персональных данных пользователей Facebook (FB, -3,34%). При этом сам виновник этого «торжества» за прошедшую неделю потерял почти 14% своей капитализации. Да и вообще, участники рынка были чрезвычайно нервными и зачастую вели себя явно не адекватно. Ярким примером этому служит их поведение после выхода в четверг по окончании торгов просто-таки блестящей квартальной отчетности от компании Micron Technology (MU, -7,99%). Отчетность отчетностью, но в итоге мы получили не просто снижение, а буквально таки обвал котировок этой прекрасной компании. Единственное утешение в этой ситуации - теперь все желающие могут купить эти акции намного дешевле. Налетай, подешевело!

Всю неделю более-менее достойно держались акции коммунального сектора и электроэнергетики. Однако и они подверглись в пятницу массированной атаке со стороны медведей, и в конечном итоге средние потери в этом секторе за прошедшую неделю составили 2,3%. Лучше акций этого сектора были только акции сырьевых компаний, потерявшие в среднем до 2% своей капитализации. Но это и не мудрено, учитывая, что котировки черного золота за неделю выросли более чем на 6%.

Единственным светлым пятном по итогам прошедшей 5-дневки стали, пожалуй, акции крупнейшей золотодобывающей компании - Newmont Mining (NEM, +3,06%), которые уверенно росли вслед за ростом цен на золото. Также в плюсе завершили неделю акции, наверное, лучшей на данный момент компании военно-промышленного комплекса - Lockheed Martin (LMT, +2,80%). И вообще, в связи с последней, справедливости ради стоит отметить, что единственный сектор, где в последнее время наблюдается стабильный спрос - это акции ВПК. Хотя на фоне нарастания напряженности в мире и увеличения военного бюджета США, это вполне объяснимо.

Ожидания рынка 26 марта

Грозовые тучи, нависшие над рынком в конце прошлой недели, сегодня вроде бы немного разошлись. И кое-где даже выглядывает солнышко. Если на азиатских рынках еще царила смешанная динамика - Nikkei-225 после провала на прошлой неделе более чем на 6% сегодня чуть-чуть выправил свои позиции и прибавил 0,72% к своему пятничному закрытию, а китайские рынки так и не смогли оправиться пока от удара, нанесенного Трампом в начавшейся торговой войне, и продолжают сползать вниз (-0,6% по итогам дня), то в Европе торги открылись вполне миролюбиво и оптимистично - все основные европейские индексы в зеленой зоне и прибавляют вплоть до 0,6% (DAX).

Что же касается обстановки на американском рынке, то здесь вообще царит сплошной оптимизм в связи с просочившейся информацией о начавшихся переговорах между США и Китаем об урегулировании конфликта, связанного с введением импортных пошлин. Подробностей по этим переговорам нет, но сам факт ведения таких переговоров воспринимается участниками рынка как позитив. Так что фьючерсы на все основные американские индексы уверенно торгуются в плюсе, прибавляя более 1% к пятничному закрытию. Учитывая, что сегодня не выходят какие-либо важные макроэкономические данные, способные хоть как-то повлиять на настроение участников рынка, можно ожидать, что на фоне позитивных вестей «с фронта» инвесторы постараются вернуть себе хотя бы часть акций, проданных на прошлой неделе. Поэтому максимальный спрос скорее всего мы будем наблюдать сегодня в акциях технологического и финансового сектора, понесших ранее самые значительные потери.

Сегодняшний рост еще важен и с технической точки зрения поскольку по итогам торгов пятницы индекс S&P500 уже опустился к важнейшему уровню поддержки 200-дневной скользящей средней, а индекс DJIA-30 не дошел до него всего лишь 0,4%. Так что если индексы все же пройдут эти уровни ниже, то нам мало не покажется. И поэтому, чем дальше мы будем находиться от этих отметок, тем спокойнее будет всем нам.

Поэтому надеемся, что сегодня позитив первой половины дня сохранится до окончания торгов, и тогда можно ожидать роста индексов от 1 до 2 процентов.