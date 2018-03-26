Крепкий рубль обвалил акции экспортеров

Первыми на высылку российских дипломатов решились в Польше. Соответственно, оптимизм европейских индексов не касался отечественных активов. Впрочем, рубль игнорировал политику, так как доллар слабел на глобальном рынке. Однако укрепление рубля было ещё одним негативным фактором для экспортёров: «Газпром» (-1,01%), ГМК «Норникель» (-1,47%), «Северсталь» (-0,41%), НЛМК (-0,71%). Сбербанк (+0,42%) уже имеет предложения по покупке турецкого подразделения Denizbank со стороны дубайского банка Emirates NBD и может направить часть полученной суммы на выплату дивидендов. «ФСК ЕЭС» (-0,48%) увеличила прибыль по МСФО в 2017 году на 6,3% до 72,7 млрд рублей, а скорректированная прибыль увеличилась на 35,8% до 64,5 млрд рублей. В ходе телеконференции представитель компании также сообщил, что дивиденды за 2017 год будут не ниже дивидендов за 2016 год. «Русгидро» (-0,68%) сообщила о снижении прибыли по РСБУ в 2017 году на 14% до 36,149 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО упала в 1,7 раза до 22,451 млрд. К середине дня в лидерах роста и падения также отметились «Мосэнерго» (+1,88%), привилегированные акции «Татнефти» (+1,65%), «Аэрофлот» (+1,1%), ЛСР (+0,83%), а также привилегированные акции «Мечел» (-1,59%), «М.Видео» (-1,38%), «ЭНЕЛ Россия» (-1,33%), «Россети» (-1,17%).

Рубль чувствовал себя вполне уверенно на фоне дорогой нефти и ослабления доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4000 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,29%, недельная до 7,31%, а месячная до 7,28%. На текущей неделе важным фактором поддержки рубля будут налоговые платежи, а также очередные размещения ОФЗ. Кроме того, нефть выше $70 за баррель Brent также блокирует попытки ослабления отечественной валюты на политических новостях. С другой стороны, стоит отметить, что стоимость барреля достигла уже 4000 рублей, что является весьма высокой ценой, которая наблюдалась лишь в кризисные периоды ослабления национальной валюты.

Темпы развёртывания торговой войны в мире немного ослабли. США предоставили своим союзникам исключения по поводу заградительных пошлин на поставку стали и алюминия. Кроме того, в финансовой прессе говорят о тихих переговорах с Пекином. Министр финансов США С. Мнучин высказал осторожную надежду, что две крупнейшие экономики мира смогут избежать тарифной войны. Поэтому отсутствие новостей по торговой войне благотворно сказывается на настроениях инвесторов. Индекс Stoxx 600 закрыл прошлую неделю минимальным значением с февраля 2017 года. Соответственно, на рынок также вышли покупатели технической перепроданности. Из корпоративных событий можно отметить рост бумаг фармацевтической Roche Holding на 1,9% после новостей об удачных испытаниях препарата по лечению рака лёгких. Франция порадовала подтверждением роста ВВП на 2,5% в IV квартале.

Первые торги нефтяными фьючерсами в Шанхае прошли весьма успешно. Сентябрьский контракт подорожал на 3,3% до 429,9 юаней ($68,07). В целом за первый день торгов через руки участников прошли более 21 млн бар. (более 42 тыс. лотов). В какой-то мере успех нового финансового инструмента поддержал глобальный интерес к нефти. Впрочем, ослабление опасений по поводу торговой войны также позитивно для нефти. С другой стороны, американские нефтяники продолжают наращивать активность. На прошлой неделе число работающих нефтяных буровых установок достигло 804 штук – на 4 больше, чем неделей ранее. Многое на текущей неделе определится статистикой по запасам. Период профилактических работ на НПЗ в Северном полушарии подходит к концу, что означает восстановление спроса на сырую нефть.

Торги в США могут начаться с роста индексов. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 1,25%. Основным поводом является техническая перепроданность индексов, а также надежды на возможность избежать торговой войны по жёсткому сценарию. В России рынок будет реагировать на новости из Европы, где, похоже, начнётся череда высылки российских дипломатов и охота на «ведьм». Возможно, что США также объявят о высылке дипломатов уже в понедельник.