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Риск быстрого повышения ставки ФРС понизился


Commodities / Рынки
Артем Копылов
Артем Копылов
аналитик УК "Альфа-Капитал"
 
Нефтяные цены подскочили на прошлой неделе: цена сорта Brent – выше 70 долл. за баррель, WTI – до 66 долл.

Это произошло после того, как на встрече президента Трампа и кронпринца Саудовской Аравии прозвучала мысль о новых санкциях в отношении Ирана. Также на рост нефтяных цен повлияло заявление Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи нефти в 2019 году. 

Несмотря на эти события, мы все же видим в таком резком движении цен большую спекулятивную составляющую. Количество активных буровых в США увеличилось на 4 единицы – до 804 единиц, а производство нефти обновило рекорд, достигнув 10,407 млн баррелей в сутки. К тому же сланцевые компании начали впервые за три года выплачивать дивиденды, и это говорит о том, что текущие цены на нефть для них более чем комфортны. 

С понедельника, 26 марта, на Шанхайской бирже начали торговаться фьючерсы на нефть, номинированные в юанях. В долгосрочной перспективе мы можем увидеть новый товарный бенчмарк для азиатского рынка, такой как Brent для европейского и WTI для американского. Вряд ли это как-то принципиально изменит расклад сил на рынке в долгосрочной перспективе, так как не повлияет на динамику потребления нефти. Но это может стать дополнительным источником краткосрочных рисков, причем пока трудно просчитываемых.

Цена на золото получила импульс роста благодаря перестановкам в администрации Трампа, где на должность советника президента по нацбезопасности поставили бывшего постпреда США при ООН, который занимает более жесткую позицию по Ирану и Северной Корее. Золото взлетело до 1349 долл. за унцию. Также на спрос на драгоценные металлы повлияло более мягкое, чем ожидалось, выступление главы ФРС Пауэлла. Таким образом, риск быстрого повышения ставки ФРС понизился.

Индекс промышленных металлов LME снизился на 2,28%. Лучше всего себя показал кобальт, цена которого выросла на 7,5%, после того как стоимость производства металла в Конго может вырасти еще на 10%. Медь потеряла 4,5%, алюминий снизился на 1,88%.

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