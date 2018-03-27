FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Российский рынок под каблуком геополитики


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский фондовый рынок заметно ослаб накануне, основной удар пришелся на индекс РТС из-за ослабления позиций рубля к евровалюте.

Валютный индикатор ушел из среднесрочного торгового диапазона 1250-1300 пунктов и стоит ниже, около 1230 пунктов. Ближайшие пару дней покажут, готов ли рынок формировать новый коридор, или это просто эмоциональная распродажа. Ближайшим уровнем поддержки для индекса РТС сейчас выступает отметка 1225 пунктов, при ее пробое будет открыта дорога к 1200 пунктам. 

Индекс МосБиржи тоже провалился достаточно заметно, почти на 2% за сессию. Все мартовские попытки продвинуться на таком фоне кажутся детским лепетом - сейчас рублевый индикатор находится у уровней с 14 февраля, то есть около пятинедельных минимумов. Расстановка сил здесь все больше на стороне «медведей», поскольку внешний фон почти не меняется, а испытание нервной системы дипломатических миссий только началось. В таких условиях продавцы могут воспользоваться ситуацией и «уронить» индекс к поддержке на уровнях 2220-2225 пунктов, откуда откроется путь к 2190 пунктам. 

К сегодняшней сессии финансовый фон сложился умеренно позитивным, американские рынки накануне скорректировались вверх, нефть в «зеленом». Однако в политическом плане, где основную роль играет «дело Скрипаля» и его последствия, ничего не поменялось - здесь для российских индексов однозначный негатив. Сегодняшние торги по индексу МосБиржи могут начаться попыткой отскока, но вряд ли она окажется крайне результативной.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ