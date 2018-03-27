У российского рынка свои заботы в виде невиданной по объему высылки дипломатов

Основной темой для российского рынка продолжает оставаться осложнение дипломатических связей России с западными партнёрами. США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов. Союзники Вашингтона и Лондона также присоединились к акции наказания Москвы за недоказанное происшествие с бывшим британским шпионом С. Скрипалём. Вполне логично, что участники торгов ожидают симметричную реакцию российских властей, после которой могут вновь последовать ответные меры западных участников дипломатического кризиса. Соответственно, в подобных условиях существенно ухудшаются перспективы на какое-либо экономическое взаимодействие.

В частности, вновь выросли риски по европейским проектам «Газпрома» (-2,63%). Акции Сбербанка подешевели на 2,67%, отражая общее восприятие отечественных активов. Подешевели и другие «голубые фишки»: ЛУКОЙЛ (-1,92%), «Роснефть» (-2,05%), «ВТБ» (-4,3%), ГМК «Норникель» (-2,25%), «Северсталь» (-1,67%). В понедельник ряд компаний предоставили финансовую отчётность. Так, «ФСК ЕЭС» (-0,77%) увеличила прибыль по МСФО в 2017 году на 6,3% до 72,7 млрд рублей, а скорректированная прибыль увеличилась на 35,8% до 64,5 млрд рублей. В ходе телеконференции представитель компании также сообщил, что дивиденды за 2017 год будут не ниже дивидендов за 2016 год. «Русгидро» (-0,71%) сообщила о снижении прибыли по РСБУ в 2017 году на 14% до 36,149 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО упала в 1,7 раза до 22,451 млрд. Вполне очевидно, что компания выплатит существенно меньшие дивиденды за 2017 год, так как в 2016 году они составили почти 20 млрд рублей, или 50% прибыли по МСФО. В лидерах роста и падения также оказались: привилегированные «Татнефть» (+1,77%), «Мосэнерго» (+1,44%), Polymetal (+1,18%), ЛСР (+0,83%), а также «Распадская» (-5,98%), «Уралкалий» (-5,4%), «Россети» (-3,14%), «ЭНЕЛ Россия» (-3,07%).

Позитивным моментом в крайне неприятной истории с западными партнёрами является то, что Лондон объявил о намерениях заморозить подозрительные средства россиян. Данный шаг в очередной раз должен убедить российских капиталистов, что долю средств за границей необходимо сокращать в пользу отечественной юрисдикции. Соответственно, ждём высокого интереса к рынку ОФЗ и относительно стабильным акциям.

Рубль в первой половине дня пытался укрепляться вслед за сырьевыми коллегами, пользуясь высокими ценами на нефть и общим ослаблением доллара на глобальном рынке. Однако во второй половине дня он также оказался жертвой новостей из Европы и Северной Америки, что привело к потере большей части достижений. С другой стороны, реакция рубля была довольно скромной относительно доллара, хотя к евро он показал существенное ослабление. Конечно, общая слабость доллара позволила сохранить преимущество, но ухудшение отношений с европейскими странами рубль должен был отыграть. Впрочем, на текущей неделе рубль от ослабления будет защищать налоговый период, очередные размещения ОФЗ и достаточно высокая цена на нефть. Баррель Brent пересёк отметку в 4000 рублей.

День в США начался с того, что рынок настороженно отнёсся к новым дипломатическим мерам против Москвы. Однако реакция на действия Белого дома была непродолжительной. Инвесторам понравилось то, что Вашингтон начал переговоры с Китаем по коррекции торгового дисбаланса. Иными словами, появились надежды, что страны смогут отойти от полномасштабной торговой войны. Единственной падающей бумагой в составе DJIA оказались акции General Electric (-1,38%). В технологиях и финансах наблюдался бурный рост: Microsoft (+7,57%), Intel Corp. (+6,32%), Apple (+4,75%), Bank of America (+4,35%), Citigroup (+2,77%), J.P. Morgan (+3,06%). Однако многое можно объяснить и техническими факторами. S&P 500 оттолкнулся от своей 200-дневной средней после длительного падения к ней. Чикагский индекс национальной активности вырос в феврале до 0,88 п. по сравнению с 0,02 п. в январе. И немного о слухах. Wall Street Journal пишет о том, что Уильям Дадли собирается на пенсию, а вместо него на один из главных постов в ФРС заступит нынешний глава ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямс. К концу торгового дня «индекс страха», или VIX, упал на 15,44% до 21,03 п. Кроме того, DJIA подскочил на 2,84% до 24202,60 п., а S&P 500 подрос на 2,72% до 2658,55 п.

Второй день торгов нефтяными фьючерсами в Шанхае также начинался весьма активно. В рамках утренней сессии около 30 тыс. контрактов сменили владельцев. Меж тем, на торгах во вторник котировки нефти находились в плюсе. Ирак также поддержал продление соглашения по сокращению добычи за рамки 2018 года, присоединившись к Саудовской Аравии и России. Бурный рост на фондовых рынках немного смутил владельцев золота. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 3,2 тонны до 847,30 тонн. К 9:00 (мск) Brent - $69,62 (+0,14%), WTI - $65,71 (+0,24%), золото - $1352,7 (-0,17%), медь - $6634,83 (+1,33%), никель - $13140 (+1,43%), палладий - $971,8 (+0,51%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 88,70 п. К 9:00 (мск) EUR-USD — $1,245 (-0,01%), GBP-USD — $1,423 (без изменений), USD-JPY — 105,64 (+0,17%).

Внешний фон остаётся вполне позитивным, так как продолжают расти азиатские индексы и нефть. Однако у российского рынка свои заботы в виде невиданной по объёму высылке отечественных дипломатов из Северной Америки и стран Европы. Соответственно, российские инвесторы будут ждать ответных шагов Москвы, которые должны быть симметричными. Из позитива для рынка остаётся лишь то, что отечественный капитал может существенно увеличить долю вложений на отечественном рынке, так как «солидарные» с Великобританией страны могут также начать преследовать российские деньги.