Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырастет на 0,3-0,4%

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2240, 2230 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2260, 2280 п.

После позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение в район 2260 п. Этому способствует утреннее улучшение внешнего фона и вечернее повышение фьючерсов на российские фондовые индексы.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Главным фактором риска для локального рынка акций выступит нарастающая внешнеполитическая напряженность. В связи с этим значимость ряда статистических показателей, выходящих в Европе и в США, отходит далеко на второй план.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1,95%) и РТС (-2,42%) завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Негативный характер вчерашних торгов был задан уже с момента открытия отечественного рынка. Против локальных «быков» сыграло продолжившееся осложнение внешнеполитического фона. Вслед за недавним решением об отзыве из РФ посла Евросоюза ожидалась уже анонсированная высылка российских дипломатов со стороны ряда западных стран. Уже во второй половине дня стало известно, что США выдворит 60 российских дипломатов и закроет генеральное консульство РФ в городе Сиэттле. В то же время около двух десятков европейских государств также заявили о высылке ряда дипломатических представителей РФ. Кроме того, Великобритания сообщила о выдаче ордеров на арест российского капитала сомнительного происхождения. Таким образом, усилившееся внешнеполитическое давление может получить и весьма болезненную для фондового рынка экономическую составляющую.

Стоит отметить, что на фоне столь многочисленных и значимых внешнеполитических новостей состояние внешних рынков осталось без внимания участников локальных торгов. Между тем, основные фондовые индексы США уже с открытия продемонстрировали сильный коррекционный прирост. Еще более значимым внешним фактором представляется тот факт, что контракты на нефть сорта Brent продолжают торговаться выше ближайшего значимого уровня $70 за баррель, который теперь играет роль технической поддержки.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 6,6 п., или около 0,5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне масштабного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, все ликвидные акции закрылись с неравномерным понижением в пределах 1-6% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающей просадкой вновь выделились акции угольной компании Распадская (RASP RM, -5,98%). Они продолжают оставаться под давлением в связи с неожиданным решением совета директоров эмитента, который рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2017 год. Вместе с тем, чистая прибыль «Распадской» за 2017 год по МСФО увеличилась на 72%, до уровня $319 млн.

Вчера генеральный директор «Распадской» Сергей Степанов сообщил о том, что компания разрабатывает новую дивидендную политику, рассчитанную на 5-10 лет. Вместе с тем, он заявил, что вопрос о выплате промежуточных дивидендов в настоящее время не обсуждается. Таким образом, несмотря на текущее улучшение финансовых показателей, ближайшие дивидендные выплаты по акциям «Распадской» могут состояться не ранее следующего лета, то есть уже по итогам 2018 года.

Выход ряда значимых корпоративных новостей сдержал падение отдельных бумаг вместе с рынком. Так, компания Русгидро (HYDR RM, -0.71%) опубликовала консолидированную финансовую отчетность за 2017 год по МСФО. Ее годовая чистая прибыль сократилась на 43.5%, до уровня 22,45 млрд руб. Однако скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль Русгидро по итогам 2017 года уменьшилась лишь на 2,6%.

Акции ФСК ЕЭС (FEES RM, -0,77%) также закрылись несколько сильнее рынка на фоне известия об увеличении годовой прибыли эмитента по МСФО на 6,3%, до уровня 72,7 млрд руб. Между тем, скорректированная годовая прибыль ФСК ЕЭС возросла на 35,8%.

Акции Мегафон (MFON RM, -0,47%) поддержало сообщение о том, что эмитент обратился в Федеральную антимонопольную службу России за одобрением сделки по приобретению сети магазинов «Связной». В случае, если указанная сделка состоится, не исключено дальнейшее слияние «Связного» с «Евросетью» в едином торгом формате.

Заметно сильнее рынка вчера закрылись лишь некоторые низколиквидные бумаги, которые не столь зависимы от смены преобладающих рыночных настроений: RUSAL plc (RUAL RM, +0,48%), Мосэнерго (MSNG RM, +1,44%), Polymetal (POLY RM, +1,18%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1,77%), Лента др (LNTA RM, +1,67%). Они имели собственные технические и информационные стимулы для направленного движения.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным повышением в пределах 0,5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,3%. Фьючерсы на золото понизились в цене на 0,15%. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 2,5%. Гонконгский Hang Seng подрос на 1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное.