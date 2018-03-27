Рубль может отыграть вчерашние потери, пока на него действуют нефть и налоговый период

Причем продажи начались после объявления Штатами решения о высылке российских дипломатов. Видимо, у многих инвесторов еще с утра теплились надежды, что США не пойдут на поводу у Европы, и инвесторы не спешили продавать наши бумаги.

Лишь на вечерних торгах, во время которых рынки США прибавили чуть менее 2%, фьючерс на Индекс РТС вырос на 0,75%. Но ни сильный рост штатов, ни вечерний отскок фьючерсов не должен вводить в заблуждение. Пока какое-то время политический фактор будет довлеть над рынком.

Сама по себе высылка дипломатов на экономику влияния не оказывает, но существуют риски дальнейших шагов со стороны Запада, например, введения новых санкций. Кроме того, антироссийская пропаганда может привести к оттоку средств нерезидентов с нашего рынка. Судя по характеру вчерашних торгов, складывается впечатление, что крупные инвесторы продавали российские активы.

Американские индексы вчера 3-процентным ростом отреагировали на сообщение, что США и Китай ведут переговоры по поводу того, чтобы не допустить торговой войны. Однако пока такое движение можно характеризовать как технический отскок после 10 сессий почти непрерывного падения. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,4%.

С технической точки зрения Индекс Мосбиржи закрылся ниже поддержки 2270 пунктов, недалеко от которого проходит граница восходящего треугольника. Но это не повод для открытия шортов, скорее всего, с утра рынок уйдет выше сопротивления.

Сегодня ожидаем открытия рынка акций с плюсом в районе 0,3%. Первые часы наиболее вероятно продолжение отскока, но дальнейшие торги могут быть очень волатильными – пока не понятно, когда политический фактор будет отыгран рынком и перестанет влиять на котировки.

Сегодня при принятии торговых решений лучше ориентироваться не на динамику американских фьючерсов и цены на нефть, хотя они тоже внесут свою лепту, а на ход торгов российскими активами на западных площадках.

Нефть торгуется в районе отметки 70,3 доллара за баррель, прибавляя 0,3%. Вчера котировки «черного золота» пытались пробить вниз отметку 70 долларов, но просадка была быстро выкуплена в том числе благодаря слабеющему доллару. Однако не следует думать, что теперь 70 долларов стало сильной поддержкой.

Рубль также может немного отыграть вчерашние потери, второй половины дня, пока на него действуют дорогая нефть и налоговый период. Если влияние политического фактора будет снижаться, то российская валюта может прибавить копеек 30-40. Однако надо внимательно следить за курсом доллара на мировом рынке. После двух сессий сильного роста пара евро-доллар сегодня может немного скорректироваться.