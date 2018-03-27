Рынок акций РФ и рубль подрастут на умеренно позитивном внешнем фоне

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон, а основным поводом к покупкам станет динамика внешних фондовых площадок", - отмечает Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

На открытии торгов оптимизм должен вернуться и на российский рынок, который вернется к росту, считает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2220-2265 пунктов, по индексу РТС - 1220-1245 пунктов, прогнозирует он.

"Некоторое давление на рубль оказывает политическая напряженность, которая вылилась в высылку рядом стран российских дипломатов. Но высокие цены на нефть в этих раскладах, похоже, перевешивают. Именно они поддержат котировки рубля сегодня при открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США - 56,6-57,7 рубля, для европейской валюты - 70,4-71,9 рубля", - говорит Иосуб.

"На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей поддержит национальную валюту, в результате чего, даже учитывая снижение предложения валюты со стороны экспортеров, доллар и евро могут понести умеренные потери. Однако при этом, скорее всего, в первые часы американская валюта удержит позиции выше поддержки, расположенной на уровне 57 рублей, в свою очередь считает Зварич.

Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 70,53-71,77 рубля, инвесторы будут следить за нефтяными котировками в ожидании публикации данных от Американского института нефти (API), отмечает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Впрочем, Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что, вероятно, сегодня российская валюта продолжит оставаться под давлением внешнеполитических факторов, но в 17.00 мск в США выйдет индекс уверенности потребителей, что добавит некоторую волатильность торгам. "Ожидаем доллар в диапазоне 56,75-57,25 рубля, евро 71-71,5 рубля", - добавляет он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Биржи США в понедельник закрылись значительным ростом на фоне снижения опасений инвесторов относительно возможной глобальной торговой войны. При этом основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника в минусе, отреагировав на новости о высылке 16 странами ЕС российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

Фьючерсы на американские индексы росли в пределах 0,4-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) росли в пределах 0,12-2,65%: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,72%, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 2,65%, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,8%, шанхайский SSE Composite - на 0,43%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,46 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,07% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2452 доллара против 1,2442 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился в понедельник по основным индексам на политических новостях.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 1,95% - до 2240,85 пункта, индекс РТС - на 2,42%, до 1230,96 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника просел на 13 копеек - 57,16 рубля, евро вырос на 42 копейки, до 71,15 рубля, следует из данных Московской биржи.