Сообщения о высылке российских дипломатов из ряда стран стали неприятным сюрпризом как для курса USD/RUB (в моменте +50 коп. до 57.5), так и для кривой ОФЗ (от +1 бп до +5 бп по итогам сессии). К концу дня курс рубля вернулся к уровням открытия (USD/RUB 57.2, -0.2%) на фоне общего ослабления доллара и при поддержке налогового периода, однако, зафиксировал один из слабых результатов среди валют развивающихся стран.

Благоприятные условия на нефтяном рынке (Brent $70.1/барр.) лишь отчасти поддерживают позиции рубля, отражая тот факт, что чувствительность рубля к нефтяному рынку продолжает падать. По нашим оценкам, текущий курс рубля соответствует цене на нефть Brent $62-63/барр., а справедливая оценка курса USD/RUB для текущих цен на нефть находится в диапазоне 55-56. Вполне вероятно, что геополитическая напряженность продолжит поддерживать осторожное поведение инвесторов в отношении российского рынка, способствуя более быстрому ослаблению рубля к уровню 59.6 в 2к’18 (прогноз Росбанка) в условиях сезонно-низкого притока валюты по текущему счету.