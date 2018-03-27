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Правительство поддержало перевод портовых тарифов в рубли


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий запрет на установление тарифов в морских портах в иностранной валюте.

Об этом сегодня утром сообщил Коммерсант. Отсрочка до 2025 года будет предоставлена стивидорам, имеющим долговые обязательства в иностранной валюте.

Напомним, обсуждение перевода тарифов в рубли началось в 2015 году, после резкого ослабления национальной валюты, и вылилось в расследования ФАС. К настоящему моменту большинство портовых операторов договорились с антимонопольным ведомством. Так, Global Ports согласилась устанавливать тарифы в рублях для российских клиентов (на них приходится менее 5% выручки компании) и заплатила небольшой штраф для урегулирования проблемы (его сумма не разглашается). Однако правительство, похоже, решило пойти дальше и выразило намерение законодательно зафиксировать тарифы в морских портах в рублях. В законопроекте не проясняется, будут ли рублевые тарифы действовать только в отношении погрузки, разгрузки и хранения, как обсуждалось ранее, или они будут распространяться также на сопутствующие услуги. 

Похоже, судьба этого нововведения, которое изначально продвигали нефтяные компании и успешно - на протяжении двух лет - блокировали стивидоры, окончательно решена. Для контейнерных портовых операторов, которые в основном осуществляют погрузку для глобальных судоходных линий, работающих с тарифами в долларах, эти изменения будут иметь самые серьезные последствия. Ключевой вопрос, который остается непроясненным, - будут ли текущие тарифы пересчитаны в рубли по превалирующему обменному курсу на момент вступления закона в силу или тарифы будут закреплены в рублях на уровнях 2014 года, скорректированных с поправкой на инфляцию, как было предусмотрено в предписаниях, выданных ФАС портовым операторам.

В любом случае мы ожидаем, что теперь портовики будут более чувствительно реагировать на колебания курса рубля к доллару. По идее, Global Ports должна быть освобождена от исполнения данного требования до 2025 года в связи с наличием валютного долга, однако, если конкуренты перейдут на рублевые тарифы, то вряд ли эти изменения не коснутся Global Ports, отмечается в обзоре Sberbank Investment Research.


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