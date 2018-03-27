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"Русгидро": риск невысоких дивидендов - умеренно негативно


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Силуэты
Аналитики ФГ БКС
 
Хотя EBITDA немного превысила наши ожидания, чистая прибыль оказалась под давлением со стороны неденежных списаний, что, судя по прошлому опыту, может привести к уменьшению дивидендов за 2017 г.

Русгидро опубликовала финансовые результаты за 2017 г. по МСФО и провела телеконференцию с участием первого заместителя гендиректора Джорджа Рижинашвили.

Ниже представлены ключевые моменты отчетности.

Негативно:

- Чистая прибыль (номин.) в 2017 г. сократилась на 44% г/г – значительно хуже оценок БКС (на 51%) из-за нулевой динамики чистой прибыли (скорр.) в 2017 г. и неденежных списаний, в том числе:

- Обесценение основных средств (RUB 24 млрд) в основном в отношении активов на Дальнем Востоке

- Снижение справедливой стоимости форвардного контракта с ВТБ (RUB 14 млрд)

- Обесценение по дебиторской задолженности (RUB 6 млрд)

- Потенциальный риск в отношении дивидендов в связи со снижением чистой прибыли (хотя оно и обусловлено неденежными статьями), поскольку коэффициент выплат за 2016 г. составил 50% номинальной чистой прибыли по МСФО. Отчетная номинальная чистая прибыль предполагает доходность по прибыли около 7-8%, что с учетом коэффициента выплат 50% может гипотетически обеспечить дивдоходность около 3.5%-4%.

Нейтрально:

- Отсутствие указаний на возможный размер дивидендов за 2017 г. или подход к расчету дивидендов.

- Отсутствие новой информации относительно подхода к восстановлению Загорской ГАЭС-2. Компания продолжает изучать сценарии возможного восстановления.

Позитивно:

- Озвученное намерение в ближайшей перспективе рассмотреть вопрос принятия новой дивидендной политики, которая будет учитывать не только размер номинальной чистой прибыли, но и показатели FCF.

- EBITDA несколько превысила прогнозы БКС.

- EBITDA за 2017 г. оказалась чуть выше оценки БКС (на 3%), увеличившись на 4% г/г благодаря вкладу от введенных электростанций.

- EBITDA за 4К17 несколько превысила прогноз БКС (на 8%), показав рост на 11% г/г.

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