Тренд, как всегда, is you friend

Что это значит, известно даже начинающим трейдерам. Пробитие этого уровня вниз означало бы пробой уровня поддержки восходящего тренда, 9-ю годовщину которого мы отмечали буквально пару недель назад. Однако вчерашний день развеял все сомнения - вверх, вверх и только вверх. И пока участники рынка явно не собираются ломать этот долгосрочный восходящий тренд и уходить в распродажи.

Торги вчера начались, как и ожидалось, с гэпом вверх почти на 2%. Однако почти с самого начала основной торговой сессии на рынке нашлось немало скептиков, которые решили воспользоваться моментом и зафиксировать прибыль накоротке, то есть избавиться от открытых в пятницу по более низким ценам позиций. И котировки нехотя и со скрипом более часа ползли вниз. На минимумах дня от роста в 2% осталось ровно половина. Однако после того как у продавцов порох в пороховницах закончился на арену вновь вышли быки и уверенно погнали цены вверх. И в итоге день завершился на максимумах, а индексы прибавили рекордные за последние 2,5 года от 2,72% в индексе S@P500 до 3,26% в индексе NASDAQ. Таким образом «легким движением руки» половина просадки прошлой недели вчера было отыграно.

Лучшими, как и ожидалось, были акции технологического сектора, подорожавшие только в среднем на 3%. Основные лидеры сектора (прежде всего - акции полупроводниковых компаний) подорожали еще больше - на 4 и более процента. А героем дня, установившим абсолютный рекорд роста среди всех акций, входящих в индекс S@P500, стали наверное совершенно неожиданно для многих акции Microsoft (MSFT, +7,57%). «Виной» тому во многом стал прогноз от аналитиков Morgan Stanley, которые дали весьма позитивный прогноз в отношении развития публичных облачных технологий Azure от компании Microsoft. Благодаря развитию этих технологий, как уверяют аналитики MS, капитализация Microsoft уже в самое ближайшее время одной из первых достигнет уровня в 1 триллион долларов и она обгонит по этому показателю и Apple (AAPL), и Amazon (AMZN), и Alphabet (GOOGL).

Следует также отметить, что вчера на рынке было столько позитива, что даже антигерой прошлой недели - акции компании Facebook (FB, +0,42%), большую часть дня державшиеся в красной зоне, все же умудрились закрыться в небольшом плюсе. Скорее всего волна негатива по этим акциям сейчас пойдет на спад, и это хороший момент для их покупки.

Главным же разочарованием дня стал относительно минимальный рост в акциях Micron Technology (MU, +2,49%). После 8-процентного падения в пятницу этого явно не достаточно, чтобы удовлетворить амбиции этой компании, претендующей в этом году на лидера рынка. Да и весь рост в этих акциях случился вчера уже во второй половине дня, а в его начале акции торговались даже в красной зоне.

Ожидания рынка 27 марта

Вчерашний боевой клич быков на американском рынке был услышан сегодня по всему миру. Азиатские рынки провели ударную торговую сессию и уверенно закрылись в плюсе, прибавив от 2,74% по японскому индексу Nikkei-225 до +1,05% по китайскому индексу Shanghai Composite. Еще лучше дела идут на торгах в Европе. Все основные европейские индексы прибавляют от 1% и более. А немецкий DAX 30 даже перевалил за отметку в 2%.

Неплохо чувствуют себя также и товарные рынки. Нефть и основные промышленные металлы - в плюсе, и только золото после существенного роста за последнюю неделю немного корректируется. Короче, на рынке все вдруг внезапно зазеленело и светлое солнышко пытается помочь инвесторам выбрать правильный путь. Поскольку сегодня, как и вчера, никаких серьезных триггеров, которые могли бы испортить настроение участникам рынка, на горизонте не наблюдается, то вполне вероятно, что мы сможем сегодня на торгах увидеть продолжение вчерашнего спектакля под название «Разгневанные быки разрывают на части уставшего медведя». По крайней мере, рост фьючерсов на основные американские индексы более чем на 1% к 13-00 мск свидетельствует именно об этом.

На секторальном уровне тоже мало что изменится. Продолжат восстанавливаться акции технологического, биотехнологического и финансового секторов. Единственно, упор сегодня будет сделан прежде всего на те акции этих секторов, которые вчера выросли не более чем на 2%. Кроме того, стоит обратить внимание на акции телекоммуникационных компаний и прежде всего на AT&T (T), а также на акции потребительского сектора Procter & Gamble (PG), Coca-Cola (KO), Pepsico (PEP) и акции ведущих табачных компаний.