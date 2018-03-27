Серьезное давление на рынок по-прежнему оказывает геополитика. К обвинениям Великобритании в адрес России по делу Скрипаля присоединились и другие европейские страны, и США. В итоге российский рынок вчера упал почти на 2% до 2240 пунктов. При этом на прошлой неделе уже начался отток средств из глобальных фондов. По оценкам EPFR, из фондов, ориентированных на российский рынок, выведено $10,3 млн. Сегодня индексы немного корректируются вверх, на 15:45 индекс ММВБ прибавляет около 1,3%.

При этом нефть марки Brent выросла в цене за неделю сразу на 5,8%, преодолев отметку в $70 за баррель. Этому способствовали несколько факторов: назначение Майкла Помпео на должность госсекретаря США, что было воспринято угрозой для соглашения по Ирану, а также Джона Болтона, известного своей позицией против России и Ирана, на пост советника по нацбезопасности США; снижение запасов бензина и мазута, а также сырой нефти и пр.

Но даже дорожающая нефть не оказывает поддержки российскому рынку и рублю. Несмотря на серьезный рост нефтяных котировок, рубль подешевел по отношению к доллару на 0,3% и закрыл неделю на отметке 57,39 руб./$. Помимо геополитики негатива добавляет тема торговой войны, объявленной США, которая затронула в том числе и российские металлургические компании.

Ключевым событием прошлой недели на российском рынке стало заседание Центробанка, где ставка ожидаемо была понижена на 25 б.п. до 7,25% годовых. Тем не менее ставка остается пока достаточно высокой. ЦБ постепенно движется к «нейтральной процентной политике» в виде целевого диапазона 6-7% (по оценке Э. Набиуллиной). На наш взгляд, к концу года ставка может снизиться до 6,5%, учитывая, что инфляция остается на крайне низком уровне 2,2%. При нормализации или хотя бы необострении геополитической ситуации рубль вполне может «догнать» нефть и укрепиться до 55-56 руб./$, но любой негатив вполне может двинуть курс еще ниже 57 руб./$.



