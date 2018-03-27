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Цена на золото снижается на фоне потепления отношений между Китаем и США


Commodities / Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Цены на золото сегодня снижаются под влиянием возродившейся надежды на то, что удастся избежать торговой войны между Китаем и США.

Соответственно, рынки промышленных драгоценных металлов растут, ожидая повышения промышленного потребления.

Другим поводом для беспокойства стало дальнейшее обострение ситуации между Россией и западными странами в связи с очередной высылкой дипломатов, что может привести к эскалации геополитических конфликтов. Этот фактор поддерживает интерес инвесторов к золоту.

Запасы в серебряных ETF-фондах снизились, запасы в палладиевых ETF-фондах драгоценных металлов подросли. Цены на золото и серебро в Шанхае на SGE повысились, стоимость платины снизилась, объёмы торгов упали, курс юаня к доллару США укрепился.

Цены на золото протестировали уровень $1355 на фоне роста неопределённости и инфляционных ожиданий, после чего понизились к уровню $1350. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1343-1325, уровни сопротивления – $1355-1365.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота восстановились к уровню $16,78, после чего слегка понизились. Отношение золота к серебру составляет 81,04 пункта. Отношение платины к серебру составляет 57,22 пункта.

По данным GAC, импорт серебра в Китай в феврале 2018 г. снизился на 4,5% в годовом выражении и составил 311,3 тонны. Основные поставки производились из Японии, Тайваня и США. Импорт серебра за 2 мес. 2018 г. вырос на 36% к аналогичному периоду 2017 г. до 804,4 тонны.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,60-16,20, уровни сопротивления – $16,78-17.

Цены на платину в корреляции с рынком золота выросли к уровню $966, после чего опустились к уровню $963. Спред между золотом и платиной составляет $400/унция. Спред между платиной и палладием составляет $22/унция.

По данным GAC, импорт платины в Китай в феврале 2018 г. снизился на 7,3% в годовом выражении и составил 3,6 тонны. Основные поставки производились из ЮАР и Японии, резкий рост поставок наблюдался из Гонконга. Импорт платины за 2 мес. 2018 г. вырос на 2,2% к аналогичному периоду 2017 г. до 8,456 тонн.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $953-922, уровни сопротивления – $966-990.

Цены на палладий вновь оказались под давлением продаж и опустились к уровню $971, несмотря на активное восстановление фондового рынка.

По данным GAC, импорт палладия в Китай в феврале 2018 г. снизился на 28,2% в годовом выражении и составил 1,16 тонны. Основные поставки производились из ЮАР, Японии, Тайваня. Импорт палладия за 2 мес. 2018 г. снизился на 6,6% к аналогичному периоду 2017 г. до 2,824 тонн.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $967-933, уровни сопротивления – $978-991.

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