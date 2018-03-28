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Аукционы Минфина поддержат рубль в начале торгов среды


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
Во вторник, 27 марта, торги на внутреннем валютном рынке закрылись ростом по доллару и евро. Курс американского доллара повысился на 0,23%, до 57,51 руб., курс евро – на 0,59%, до 71,34 руб.

Негативное влияние на «россиянина» оказали подешевевшая нефть и укрепившийся доллар. 

В первой половине торгов повышение цен на Brent до $71 за баррель вызвало на рынке временное укрепление рубля. Рубль укрепился к евро сильнее из-за продаж единой валюты на рынке форекс. Курс доллара снижался до 57,09 руб., курс евро – до 70,86 руб. 

Когда цена на нефть (закрытие длинных позиций) развернулась вниз вслед за основными валютами, на внутреннем валютном рынке началась активная фаза ослабления рубля к иностранным валютам. К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 2,2%, рубль к доллару – на 0,7%, к евро – на 0,8%. 

Никаких важных новостей за ростом индекса доллара не стояло. Доллар укрепился на технических факторах. Дополнительное давление на рубль исходило от падения американских фондовых индексов.  

В среду, 28 марта, на сессии в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Можно ожидать, что торги на Московской бирже откроются спокойно. Доллар дорожает к йене и франку, но дешевеет к другим основным валютам. Аналогичная ситуация наблюдалась во вторник на азиатской сессии. 

Учитывая текущую ситуацию на рынке Форекс и то, что сегодня Минфин РФ проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ на сумму 30 млрд руб., в первые 3-4 часа рубль может укрепиться по всему рынку. По итогам дня ожидаю повышение пары доллар/рубль до 57,75 руб. за «американца», а пары евро/рубль – до 71,57 руб. за евро. Аукционы Минфина РФ и налоговый период завершатся, рубль останется без поддержки.

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