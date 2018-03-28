Аукционы Минфина поддержат рубль в начале торгов среды

Негативное влияние на «россиянина» оказали подешевевшая нефть и укрепившийся доллар.

В первой половине торгов повышение цен на Brent до $71 за баррель вызвало на рынке временное укрепление рубля. Рубль укрепился к евро сильнее из-за продаж единой валюты на рынке форекс. Курс доллара снижался до 57,09 руб., курс евро – до 70,86 руб.

Когда цена на нефть (закрытие длинных позиций) развернулась вниз вслед за основными валютами, на внутреннем валютном рынке началась активная фаза ослабления рубля к иностранным валютам. К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 2,2%, рубль к доллару – на 0,7%, к евро – на 0,8%.

Никаких важных новостей за ростом индекса доллара не стояло. Доллар укрепился на технических факторах. Дополнительное давление на рубль исходило от падения американских фондовых индексов.

В среду, 28 марта, на сессии в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Можно ожидать, что торги на Московской бирже откроются спокойно. Доллар дорожает к йене и франку, но дешевеет к другим основным валютам. Аналогичная ситуация наблюдалась во вторник на азиатской сессии.

Учитывая текущую ситуацию на рынке Форекс и то, что сегодня Минфин РФ проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ на сумму 30 млрд руб., в первые 3-4 часа рубль может укрепиться по всему рынку. По итогам дня ожидаю повышение пары доллар/рубль до 57,75 руб. за «американца», а пары евро/рубль – до 71,57 руб. за евро. Аукционы Минфина РФ и налоговый период завершатся, рубль останется без поддержки.