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В начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
Во вторник в течение дня наблюдался некоторый «отскок» по индексу РТС – фьючерсы на нефть Brent выше $70 за баррель и смягчение опасений, связанных с «торговыми войнами» между США и Китаем способствовали сокращению нервозности.

Однако улучшение внешнего фона оказалось не столь устойчивым, чтобы вызвать заметный приток капитала в акции. В итоге высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправлено. Акции Газпром нефти (SIBN) подорожали на 2.9%, Лукойла (LKOH) – на 2.0%, Газпрома (GAZP) – на 1.8%. Тем временем Аэрофлот (AFLT) подешевел на 1.9%, ММК (MAGN) – на 0.8%, Алроса (ALRS) – на 0.5%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Самараэнерго (SAGO) подорожали на 4.7%, Красного Октября (KROT) – на 3.8%, РуссНефти (RNFT) – на 3.7%.

Фондовые индексы США понизились на 1.4% - 2.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским возобновилось снижение.

Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС. Инвесторы на мировых рынках, судя по динамике фондовых индексов и доходности казначейских облигаций США, вновь отдают предпочтение активам с низким уровнем риска (так, доходность десятилетних казначейских бумаг вчера понизилась с 2.85% годовых до 2.77% - минимум с начала февраля текущего года).

Во второй половине дня повлиять на настрой трейдеров могут данные по ВВП США (15:30 мск, окончательная оценка за четвертый квартал прошедшего года). Кроме того, в 17:30 мск выйдет отчет Минэнергетики США по запасам нефти (ожидается небольшое сокращение).

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль под влиянием внешнего фона.

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