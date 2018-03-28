Неопределенность в отношениях США и Китая продолжает нервировать рынки

Рынки выражают сомнения, что консенсус между Пекином и Вашингтоном будет найден в ближайшее время, в связи с чем часть денежного потока игроки предпочли перенаправить на рынок долга, где доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на восемь базисных пунктов - до 2,77 процента.

После достижения уровня $71, нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,69%, закрывшись на отметке $69,59.

Вышедшие данные от Американского института нефти по итогам прошедшей недели показали рост запасов "черного золота" в стране на 5,3 миллиона баррелей, что достаточно сильно превысило ожидания экспертов.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent по-прежнему выступают отметки $69,25 и $68,60. Сопротивления расположены на $70,60 и $71,30.

Сегодня рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США (17.30 мск), где помимо запасов, игроки пристально будут следить за данными по добыче в стране.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2262,5 п., прибавив 0,96%. Основной поддержкой по-прежнему остается 2250 пунктов, закрепление под которой приведет к дальнейшему снижению в район 2200 п.-2190 п. Для возврата к росту индикатору нужно пройти отметку 2270 пунктов.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 122500 п., при проходе которой инструмент может снизиться к уровню 121200, где будет решаться судьба дальнейшего движения. Ближайшие сопротивления все так же расположены на 124500 п. и 125000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,51, снизившись на 0,61% по отношению к доллару США на фоне коррекции нефтяных котировок и негативной конъюнктуры на заокеанских площадках.

В настоящий момент сопротивлением в паре выступает отметка 57,50. Локальные поддержки расположены на отметках 57,10 и 56,80.