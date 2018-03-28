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Статистика и доллар загнали нефть в коррекцию


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Сырьевой рынок в последние дни отличается резкими перепадами настроения.

Сессия вторника для нефти началась уверенным подъемом цен с новой атакой на $70 за баррель Brent и активизацией промежуточного сопротивления на $70,40. Однако вечером стоимость нефти поползла вниз с ускорением. Утром в среду, 28 марта, баррель североморской смеси торгуется по $68,88 и сохраняет тенденцию к локальному снижению.

Согласно отчету Американского института нефти, за неделю к 23 марта запасы черного золота в США взлетели на 5,32 млн баррелей, в то время как запасы бензина и дистиллятов снизились на 5,8 млн и 2,24 млн баррелей соответственно. Средние ожидания предполагали рост запасов на 0,4-0,6 млн баррелей, поэтому реальные данные впечатлили инвесторов. Сегодня вечером будут опубликованы аналогичные показатели от Минэнерго США, внимание к которым будет высоким: если рынок увидит подтверждение резкому росту запасов сырой нефти, цены на нее могут снизиться значительным образом. 

Очень интересно будет посмотреть на уровни загруженности НПЗ (они росли три недели кряду) и параметры экспорта сырья. Чем сильнее они окажутся, тем мощнее будет «медвежий» сигнал для рынка. 

Накануне нефть мало внимания обращала на восстановление позиций доллара США, и теперь участники торгов, по всей видимости, учитывают этот момент в ценах. Для того чтобы говорить о возобновлении краткосрочного роста стоимости барреля Brent, нужно возвращение цены к отметкам $69,50-69,60. Ближайший значимый уровень сопротивления находится на рубеже $70, далее проторгованная отметка находится на уровне $70,40 и затем на $70,85 за бочку. Поддержками выступают уровни $68,60, далее $68,10 за баррель.

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