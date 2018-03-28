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"Детский мир" - второй "Магнит"?


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
"Детский мир" может провести SPO в 2018 году, не исключается привлечение стратегического инвестора.

Детский мир — привлекательный актив. Аналогов ему среди публичных компаний нет, в секторе компания лидирует с долей 27%. Причем эта доля продолжает расширяться, а отрыв от конкурентов увеличивается. Темп роста продаж по сопоставимым магазинам превышает 7%, а суммарные продажи прибавляют более 20% в год.

На мой взгляд, инвесторам интересно покупать акции сейчас. Риски, связанные с «делом Системы» в прошлом. Риска замедления темпов роста сейчас нет: инфляция низкая, а в связи с реализацией программы увеличения рождаемости ожидается усиление спроса на детские товары.

Долговая нагрузка сети также не вызывает опасений: несмотря на высокие темпы ее расширения, соотношение долг / EBITDA не только не увеличилось, а напротив, сократилось с 1,8х до 1,0х.

Детский мир сейчас, пожалуй, лучший ритейлер, который имеет все шансы стать «вторым Магнитом». Крупным портфельным фондам, на мой взгляд, интересна доля от 5%.

Акции Детского мира в течение почти года демонстрировали слабопозитивную динамику, я полагаю, что на SPO цена может быть на 15–20% выше рынка, и стоит их спекулятивно покупать.

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