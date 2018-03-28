Индекс Мосбиржи потеряет на открытии 0,4-0,6%

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2240, 2230 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2270, 2280 п.

После негативного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить падение к следующему уровню поддержки, расположенному в районе 2240 п. Вместе с тем, утреннее ухудшение внешнего фона пока выглядит не настолько критическим, чтобы вызвать панические распродажи в российских акциях.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Поэтому среди многочисленной важной статистики, публикуемой в США, на первый план по значимости выйдут еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,97%) и РТС (+1,06%) завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их заметное внутридневное повышение в значительной мере сформировалось за счет позитивного открытия с разрывом вверх. В целом же вчерашний подъем локального рынка акций носил характер коррекционного отскока. Этому способствовал благоприятный внешний фон, сформировавшийся в первой половине торгового дня. Между тем, уже под закрытие вечерних торгов мы наблюдали сильное падение стоимости фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС. Они заметно подешевели вслед за одновременным ухудшением настроений на нефтяном рынке и на рынке акций в США.

С технической точки зрения среднесрочная картина в индексах МосБиржи и РТС видится скорее негативной. Вместе с тем, она пока не выглядит угрожающей. Указанные индексы сохраняют достаточно прочные уровни поддержки около своих трехмесячных минимумов. Они расположены в районе 2180-2200 п. по индексу МосБиржи и 1180-1200 п. по индексу РТС, то есть еще достаточно далеко от текущих значений. Стоит отметить увеличившуюся значимость внешнеполитического фона для локального фондового рынка. После недавних скоординированных решений о массовой высылке российских дипломатов из ряда западных стран могут последовать новые политические и экономические санкции со стороны ЕС и США.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние бэквордации величиной в 12,4 п., или около 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС. На фоне существенного подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из лидеров однодневного прироста среди отраслевых индексов Московской биржи стал индекс Нефти и газа MICEXO&G (+1,02%). Наибольшее повышение в нем продемонстрировали бумаги Газпром (GAZP RM, +1,83%), Лукойл (LKOH RM, +2,05%), Новатэк (NVTK RM, +1,31%), Газпром нефть (SIBN RM, +2,95%), Русснефть (RNFT RM, +3,68%). Интерес к указанным акциям был связан с существенным внутридневным приростом стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent, которые в очередной раз проверили на прочность свой долгосрочный максимум, расположенный в районе $71 за баррель. Кроме того, они имели и собственные стимулы для опережающего прироста.

Так, позитивной новостью для бумаг «Газпрома» стало известие о том, что Германия выдала полный комплект разрешений на строительство относящегося к этой стране участка газопровода «Северный поток 2». Акции «Лукойла» пользовались повышенным спросом после недавнего выхода большого количества позитивных корпоративных новостей, среди которых планы обратного выкупа акций, увеличения размера дивидендов при цене нефти выше $50 за баррель, а также поставленная нефтяной компанией цель по приросту добычи в 2 раза к 2020 году. Акции «Новатэк» сумели опередить рынок на фоне сообщения эмитента о поставке на растущий индийский рынок первой партии сжиженного природного газа (СПГ), произведенной в рамках проекта «Ямал СПГ».

Акции Мегафон (MFON RM, +1,86%) закрылись сильнее рынка и своего сектора в рамках технического отскока от своего долгосрочного минимума. Их поддержало сообщение о том, что эмитент обратился в Федеральную антимонопольную службу России за одобрением сделки по приобретению сети магазинов «Связной».

Отметим также наметившееся коррекционное повышение бумаг RUSAL plc (RUAL RM, +2,98%). Они пытаются преодолеть среднесрочное негативное влияние новости о введении в США импортной пошлины на алюминий в размере 25%. Неприятным последствием этой протекционистской меры может стать ухудшение позиций эмитента и на других зарубежных рынках.

Заметно слабее рынка вчера закрылись бумаги Аэрофлот (AFLT RM, -1,91%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -0,62%), ММК (MAGN RM, -0,81%), Полюс (PLZL RM, -1,43%), М.Видео (MVID RM, -2,48%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с неравномерным понижением в пределах 0,7%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за стремительной вечерней просадкой подешевели на 0,8%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 2,4%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,9%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное.