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Рынок акций РФ сегодня безыдейно будет двигаться за Штатами


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Американский рынок акций опять вчера рухнул, несмотря на то что США и Китай начали переговоры по взаимной торговле и недопущению начала торговой войны.

Потери Dow Jones составили 1,43%, S&P 500 —1,73%. Рынок шел за падающими акциями компаний технологического сектора. 

Негативным для «быков» фактором является то, что весь день фьючерсы на американские индексы торговались в плюсе, и лишь с открытием фондовой секции произошел разворот.

Похоже, что сейчас американские инвесторы в раздумьях относительно дальнейших своих действий. Надежды на продолжение уверенного восходящего тренда тают, но и особого желания загонять бумаги сильно вниз на фоне отличного состояния экономики нет.

Такая ситуация будет способствовать высокой волатильности всех мировых рынков, давая хороший заработок спекулянтам и не позволяя формировать среднесрочные портфели.

Цена на нефть ушла ниже 70 долларов. Трейдеры ждут сегодняшние данные по запасам и добыче углеводорода в Штатах. Пока рынок ожидает небольшого, на 0,1%, роста коммерческих запасов и увеличения добычи на 0,3%. Статистика должна определить тренд по нефти на ближайшие дни, поскольку других сильно влияющих на нефть факторов на горизонте не видно. Причем реакция на негатив будет более сильной и может увести нефть к отметке 67,5-68 доллара за баррель. 

Сейчас нефть торгуется около вчерашнего закрытия, а фьючерсы на американские индексы теряют в пределах 0,2%.

Такой внешний фон приведет к открытию российского рынка в «красной» зоне со снижением примерно на 0,5%. Вчера на вечерних торгах фьючерс на Индекс РТС потерял процент, примерно на столько же упали фьючерсы на акции Сбербанка и «Лукойла». В районе полупроцента потеряли фьючерсы на «Норникель», ВТБ и «Роснефть».

Влияние политики на отечественные бумаги будет ослабевать, и рынок в отсутствие внутренних идей будет двигаться за своими заокеанскими собратьями, динамика которых на сегодня малопредсказуема. 

Однако если сегодня рынок по индексу Мосбиржи закроется ниже уровня 2250 пунктов, то появятся предпосылки для тестирования «круглой» отметки 2200 пунктов. 

Даже при дорогой нефти рубль не смог закрепиться ниже отметки 57 руб за доллар, что дало бы силы на поход ближе к 56 руб. Сегодня ожидаем торгов российской валютой в диапазоне 57-58 руб за доллар. Однако возможное сильное падение нефти может способствовать пробитию данного коридора вверх. Но пока поводов для открытия среднесрочных позиций в какую-либо сторону нет.

Лучшей тактикой сегодня будет спекулятивная торговля по тренду. Среднесрочные позиции можно формировать лишь по дивидендным бумагам, да и то принимая во внимание возможность усреднения.

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