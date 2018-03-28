Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня

Ожидается открытие рынка с понижением порядка 0,4-0,6% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2250, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2240 и 2230, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2270 и 2280, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После негативного старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить падение к следующему уровню поддержки, расположенному в районе 2240. Вместе с тем, утреннее ухудшение внешнего фона пока выглядит не настолько критическим, чтобы вызвать панические распродажи российских акций", - добавил он.

Утреннее умеренное снижение рынка нефти может привести к незначительному ослаблению рубля на открытии торгов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,9-58,1 рубля, для европейской валюты — 70,6-72,1 рубля, оценил он.

Впрочем, поддержку курсу рубля будет оказывать дефицит рублевой ликвидности, вызванный налоговыми платежами – сегодня ожидается рекордная выплата в бюджет налога на прибыль на уровне 650 миллиардов рублей, а Минфин проведет два аукциона по размещению ОФЗ на сумму 30 миллиардов, отметил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов упали на 1,4-2,9% на фоне распродаж бумаг технологического сектора.

Так, бумаги Facebook FB подешевели на 4,92% на фоне сообщений о том, что глава компании Марк Цукерберг принял решение присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети.

Азиатские биржи с утра снижались на 0,4-1,8%, японский Nikkei 225 - на 1,3%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 1,4%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра колебались разнонаправленно в пределах 0,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,6 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2386 доллара против 1,2403 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по основным индексам на внешнем позитиве вслед за мировыми рынками и нефтью. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,97% - до 2262,5 пункта, индекс РТС - на 1,06%, до 1243,99 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 0,35 рубля - до 57,51 рубля, евро - на 0,2 рубля, до 71,35 рубля.