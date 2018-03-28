FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале торгов на внешнем негативном фоне. Рубль получит некоторую поддержку от спроса на ОФЗ и налогового периода.

 

Ожидается открытие рынка с понижением порядка 0,4-0,6% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2250, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2240 и 2230, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2270 и 2280, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После негативного старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить падение к следующему уровню поддержки, расположенному в районе 2240. Вместе с тем, утреннее ухудшение внешнего фона пока выглядит не настолько критическим, чтобы вызвать панические распродажи российских акций", - добавил он.

Утреннее умеренное снижение рынка нефти может привести к незначительному ослаблению рубля на открытии торгов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,9-58,1 рубля, для европейской валюты — 70,6-72,1 рубля, оценил он.

Впрочем, поддержку курсу рубля будет оказывать дефицит рублевой ликвидности, вызванный налоговыми платежами – сегодня ожидается рекордная выплата в бюджет налога на прибыль на уровне 650 миллиардов рублей, а Минфин проведет два аукциона по размещению ОФЗ на сумму 30 миллиардов, отметил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов упали на 1,4-2,9% на фоне распродаж бумаг технологического сектора.

Так, бумаги Facebook FB подешевели на 4,92% на фоне сообщений о том, что глава компании Марк Цукерберг принял решение присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети.

Азиатские биржи с утра снижались на 0,4-1,8%, японский Nikkei 225 - на 1,3%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 1,4%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра колебались разнонаправленно в пределах 0,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,6 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2386 доллара против 1,2403 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по основным индексам на внешнем позитиве вслед за мировыми рынками и нефтью. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,97% - до 2262,5 пункта, индекс РТС - на 1,06%, до 1243,99 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 0,35 рубля - до 57,51 рубля, евро - на 0,2 рубля, до 71,35 рубля.

 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ