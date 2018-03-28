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Приток средств НПФ в ближайшую неделю будет стимулировать спрос на рублевые облигации


Облигации / Рынки
Дмитрий Монастыршин
Дмитрий Монастыршин
аналитик Промсвязьбанка
 
Во вторник коррекция на рынке ОФЗ продолжилась.

Доходность 2-х летних бумаг выросла на 1 б.п. до 6,31%, пяти и десятилетние бумаги выросли в доходности на 2 б.п. до 6,55% и 7,06% соответственно. Снижение котировок бумаг проходило на фоне снижения нефтяных цен и ослабления рубля.

Сегодня Минфин проведет последние аукционы первого квартала. Инвесторам будут предложены ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 г. на 20 млрд руб. и ОФЗ 26225 с погашением в 2034 г. на 10 млрд руб. Вчера торги закрывались с доходностью бумаг 6,74% и 7,39% соответственно. Учитывая конъюнктуру последних дней, предложение на аукционе большего объема коротких бумаг выглядит вполне логично. Кроме того обслуживание коротких заимствований обходится Минфину дешевле.

До конца марта НПФ должны получить от ПФР пенсионные накопления граждан на сумму 162,9 млрд руб. Приток средств в НПФ традиционно позитивно отражается на долговом рынке, поскольку управляющие направляют поступившие средства преимущественно на покупку бондов. Вложения в облигации формируют более 60% портфелей НПФ. Основной спрос со стороны НПФ мы прогнозируем в ОФЗ и первичных размещениях корпоративных облигаций. Приток средств НПФ в ближайшую неделю будет стимулировать спрос на рублевые облигации.

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