Дождаться ясности

Правда, следует отметить, что высокие цены на нефть не дают развиться у инвесторов «алармистским настроениям». ОПЕК и Россия разрабатывают долгосрочную стратегию сотрудничества по ограничению объемов предложения на нефтяном рынке, и ограничение нефтедобычи в рамках этого сотрудничества может быть продлено еще на многие годы, сообщает Reuters со ссылкой на кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Мухаммед бен Сальман сообщил, что Эр-Рияд и Москва рассматривают возможность продления альянса по ограничению нефтедобычи, который был создан в январе 2017 года в ответ на обвал нефтяных цен.

«Мы работаем над тем, чтобы перейти от ежегодного продления соглашения к установлению срока действия соглашения сразу на 10-20 лет, – сказал наследный принц в интервью Reuters в Нью-Йорке. – Мы договорились по общим вопросам, но пока нет договоренности касательно деталей». По словам Мухаммеда бен Сальмана, публичное размещение 5% саудовской государственной нефтяной компании Aramco может состояться в конце 2018 или в начале 2019 года, в зависимости от условий рынка.

Во вторник фондовый рынок США закрылся сильным снижением. Каждый из основных американских индексов продемонстрировал падение в четвертый раз за прошедшие пять торговых сессий. Понижению рынка поспособствовали массовые продажи в секторе информационных технологий. Акции технологических компаний, которые были в лидерах роста бычьего рынка, в последнее время находятся под давлением на фоне беспокойств касательно перспективы ужесточения государственного регулирования. На сектор давят вниз продемонстрированный ранее сильный рост и вопросы к компании Facebook, касающиеся безопасности информации.

«В конечном итоге, сложившаяся ситуация, на самом деле, сводится к тому, что участникам рынка совершенно неизвестно, чего ожидать, – говорит старший рыночный стратег в Global Markets Advisory Group Питер Кенни. – Исход сложившейся ситуации неизвестен, она является серьезным фактором риска, а инвесторы не любят неопределенность. То, что сейчас имеет место быть, является классическим примером неопределенности».

По итогам торгов во вторник акции Facebook потеряли в цене 4,90% и завершили торги на отметке $152,22. За этот месяц Facebook упали примерно на 15%. Индекс Nasdaq Internet продемонстрировал самое сильное дневное падение в процентах за период после июня 2016 года.Среди 11 основных секторов S&P 500 только оборонительные секторальные индексы, такие как потребительские товары и услуги первой необходимости, телекоммуникации, недвижимость и коммунальные услуги, завершили торги вторника на положительной территории.

По итогам торгов во вторник индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,43% до 23857,71, S&P 500 потерял 1,73% и завершил торги на отметке в 2612,62, а Nasdaq Composite понизился на 2,93% до 7008,81. После того, как американский фондовый рынок показал рекордный максимум 26 января, на котировки акций давят беспокойства касательно роста инфляции, темпов повышения процентных ставок ФРС США, а также вероятность начала мировой торговой войны. Индекс S&P 500 упал с этого максимума на 9,1%.

Советник в Белом доме по торговой политике Питер Наварро подтвердил в понедельник, что в ходе переговоров, нацеленных на то, чтобы избежать введения новых пошлин на ряд китайских товаров, высшие чиновники из администрации Трампа Стивен Мнучин (министр финансов) и Роберт Лайтхайзер (торгпред) попросили Китай снизить пошлины на импортируемые автомобили, разрешить иностранным акционерам иметь большинство в финансовых компаниях, а также нарастить покупку произведенных в США полупроводниковых приборов.

В понедельник фондовый рынок вырос на надеждах инвесторов на то, что США и Китай, две крупнейшие страны мира по экономике, намерены достичь договоренностей по вопросам пошлин и торгового дисбаланса. Но этот рост оказался временным, так как слабость технологического сектора оказала решающее влияние на динамику широкого рынка.

Падение акций Facebook продолжает тянуть вниз сектор информационных технологий, который с начала марта месяца понизился на 5,2%. Этот месяц может стать худшим для индекса технологических компаний за период после апреля 2016 года. Вопрос информационной безопасности соцсети Facebook во вторник снова обострился, так как один осведомитель сообщил, что канадская компания Aggregate IQ разработала программу, которая нацелена на то, чтобы влиять на избирателей республиканской партии в ходе выборов 2016 года. Акции Alphabet упали во вторник на 4,47%. Апелляционный суд оставил в силе решение по многомиллиардному иску по авторским правам, который подала Oracle Corp против Alphabet. Акции Nvidia упали на 7,76%. Компания временно приостановила тестирование самоуправляемых автомобилей по всему миру.

Акции Tesla потеряли в цене 8,22%. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США начал расследование по делам о смертельной аварии с автомобилем Tesla на прошлой неделе и о пожаре в автомобиле. Акции Twitter упали на 12,03%, после того как Citron Research назвала их «самыми уязвимыми» в случае ужесточения регулирующих законов.

В преддверии второго квартала аналитики Barclays Plc рекомендуют сокращать долю акций в портфеле с “перевешанной” до “немного недовешанной”. «Основные риски с обеих сторон – резкий рост инфляции и сильное ужесточение монетарной политики, экономическая рецессия, “торговая война” или геополитические события, способные нанести удар по экономике, а также ужесточение регулирующего законодательства в системообразующих отраслях, таких как информационные технологии – всё это несет в себе большие угрозы для фондового рынка, нежели облигационного», – сообщили аналитики Barclays в заметке за вторник. Во втором квартале они занимают «более осторожную позицию» по фондовому рынку США.

События, которые могут стать факторами риска во втором квартале, скорее всего, не смогут нанести серьезный вред экономике, полагают аналитики, но рынок будет время от времени пугаться появляющихся новостей так, как не пугался в прошлом году. Котировки акций «получают очень существенную поддержку со стороны чрезвычайно благоприятных денежно-кредитных условий, которые могут иметь место только при слабой динамике инфляции», – говорится в заметке Barclays. Фондовый рынок может оказаться под давлением в случае, если инвесторы начнут опасаться изменений инфляционной динамики или монетарной политики. Акции на текущих уровнях не предоставляют заметной подушки безопасности на случай мировой торговой войны, если таковая разразится, говорят аналитики Barclays.

Примером того, что активы с фиксированной доходностью стали более привлекательными, служит, в том числе, то обстоятельство, что «при доходности 10-летних облигаций Казначейства США в 2,85%, их доходность почти на 100 базисных пунктов выше, чем дивидендная доходность по S&P 500. Для сравнения, эта разница составляла 25 б.п. в середине 2017 года и -50 б.п. в середине 2016 года», – отмечают в Barclays.

«Учитывая неизбежность объявления о введении новых законов в области торговой политики в скором времени (США огласит подробности касательно новых пошлин на китайские товары через несколько недель), а также тот факт, что сейчас зайти на рынок облигаций стоит дешевле, чем три месяца назад, мы рекомендуем тактическую сдачу позиций по некоторым акциям в пользу активов с фиксированной доходностью, – говорится в заметке Barclays. – При этом следует быть готовым к возвращению на случай, если окажется, что рынок чрезмерно сильно среагировал на экономические или политические новости».

Также аналитики Barclays в заметке дают следующие рекомендации и прогнозы: дождаться ясности касательно торговой политики, прежде чем занимать те или иные позиции на иностранных фондовый рынках; аналитики больше не ожидают дальнейшего сокращения разрыва между доходностью высокодоходных и инвестиционных американских кредитных инструментов; в ближайшее время нефтяные цены начнут снижаться, «но не сразу»; из активов развивающихся стран предпочтение стоит отдавать суверенным облигациям перед корпоративными, особенно аргентинским, египетским и южноафриканским.