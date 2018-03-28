Прогноз X5 Retail Group за 2017 г по МСФО: чистая прибыль выросла на 41%

X5 уже сообщила показатели чистой розничной выручки за 4К17 и 2017 г., которая составила, соответственно, 359,4 млрд руб. (+23,4% г/г) и 1 286,9 млрд руб., (+25,5% г/г). Согласно нашим ожиданиям, выручка за 4К17 и 2017 г. выросла примерно на 0,7% благодаря учету прочей выручки. Таким образом, по нашей оценке, выручка за 4К17 составит 362 млрд руб., что на 23% выше г/г и выручка за 2017 г. составила 1 295 млрд руб., что на 25% выше г/г.

По нашему прогнозу, валовая прибыль за 4К17 увеличилась на 21% г/г до 86,8 млрд руб., что предполагает снижение валовой рентабельности на 0,3 п. п. г/г до 24%. Таким образом, мы ожидаем, что валовая рентабельность вырастет на 24% г/г до 309,8 млрд руб. при снижении валовой рентабельности на 0,3 п. п. г/г до 23,9%. Ожидаемое снижение валовой рентабельности является следствием более интенсивной промоактивности (на фоне усиления конкуренции и непростой макроэкономической ситуации из-за замедления продовольственной инфляции).

По нашей оценке, скорректированная EBITDA за 4К17 составила 23,4 млрд руб. при рентабельности 6,5% (что на 1,4 п. п. ниже г/г). С учетом примерно 1,3 млрд руб. по программе мотивации сотрудников в 4К17, мы прогнозируем EBITDA за 4К17 на уровне 22 млрд руб., что на 11% выше г/г при рентабельности EBITDA 6,1% (что на 0,7 п. п. ниже г/г). Мы считаем, что X5 увеличит свои общие, административные и коммерческие расходы в процентном отношении к выручке до 17,4% в 4К17 (против 17,1% в 4К16) на фоне увеличения расходов на зарплату и большей доли незрелых магазинов (в 2К-4К X5 открыла на 31,9% больше новых магазинов в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.).

Что касается 2017 г., по нашему прогнозу, скорректированная EBITDA составит 98,4 млрд руб. при рентабельности 7,6% (что на 0,1 п. п. ниже г/г). С учетом программы мотивации сотрудников на сумму примерно 4 млрд руб. в 2017 г., мы считаем, что 2017 EBITDA составит 94,5 млрд руб., что на 24% выше г/г при рентабельности EBITDA 7,3% (что на 0,1 п. п. ниже г/г).

Мы ожидаем, что чистая прибыль за 4К17 составит 6,3 млрд руб., что на 161% выше г/г на фоне снижения расходов на амортизацию (так как в 2016 г. компания пересмотрела подход к срокам эксплуатации активов, что привело к росту расходов на амортизацию) и снижению расходов по программе мотивации сотрудников. Таким образом, мы ожидаем, что чистая прибыль за 2017 г. вырастет на 41% г/г до 31,5 млрд руб.

Эффект на акции

Мы считаем, что рынок уже начал учитывать потенциальное снижение рентабельности EBITDA за 4К17 (ГДР снизились на 21% с 23 января, тогда как индекс РТС – на 2,3%). Таким образом, мы не ожидаем, что публикация отчетности станет негативным сюрпризом для рынка. В то же время мы считаем, что прогноз на 2018 г., а также информация о дивидендных выплатах, поддержат котировки. Таким образом, мы считаем, что недавнее отставание акций в сочетании с низкими оценками стоимости (5,8x 2018П EV/EBITDA, что предполагает дисконт 16% к историческому мультипликатору) привлекательны с точки зрения инвестирования.