FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Прогноз X5 Retail Group за 2017 г по МСФО: чистая прибыль выросла на 41%


Рынки
Силуэты
Аналитики Альфа-банка
 
X5 (ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $52,0/ГДР) завтра, 29 марта, представит финансовые результаты за 4К17 и годовой отчет за 2017 г. и проведет телефонную конференцию.

X5 уже сообщила показатели чистой розничной выручки за 4К17 и 2017 г., которая составила, соответственно, 359,4 млрд руб. (+23,4% г/г) и 1 286,9 млрд руб., (+25,5% г/г). Согласно нашим ожиданиям, выручка за 4К17 и 2017 г. выросла примерно на 0,7% благодаря учету прочей выручки. Таким образом, по нашей оценке, выручка за 4К17 составит 362 млрд руб., что на 23% выше г/г и выручка за 2017 г. составила 1 295 млрд руб., что на 25% выше г/г. 

По нашему прогнозу, валовая прибыль за 4К17 увеличилась на 21% г/г до 86,8 млрд руб., что предполагает снижение валовой рентабельности на 0,3 п. п. г/г до 24%. Таким образом, мы ожидаем, что валовая рентабельность вырастет на 24% г/г до 309,8 млрд руб. при снижении валовой рентабельности на 0,3 п. п. г/г до 23,9%. Ожидаемое снижение валовой рентабельности является следствием более интенсивной промоактивности (на фоне усиления конкуренции и непростой макроэкономической ситуации из-за замедления продовольственной инфляции). 

По нашей оценке, скорректированная EBITDA за 4К17 составила 23,4 млрд руб. при рентабельности 6,5% (что на 1,4 п. п. ниже г/г). С учетом примерно 1,3 млрд руб. по программе мотивации сотрудников в 4К17, мы прогнозируем EBITDA за 4К17 на уровне 22 млрд руб., что на 11% выше г/г при рентабельности EBITDA 6,1% (что на 0,7 п. п. ниже г/г). Мы считаем, что X5 увеличит свои общие, административные и коммерческие расходы в процентном отношении к выручке до 17,4% в 4К17 (против 17,1% в 4К16) на фоне увеличения расходов на зарплату и большей доли незрелых магазинов (в 2К-4К X5 открыла на 31,9% больше новых магазинов в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.). 

Что касается 2017 г., по нашему прогнозу, скорректированная EBITDA составит 98,4 млрд руб. при рентабельности 7,6% (что на 0,1 п. п. ниже г/г). С учетом программы мотивации сотрудников на сумму примерно 4 млрд руб. в 2017 г., мы считаем, что 2017 EBITDA составит 94,5 млрд руб., что на 24% выше г/г при рентабельности EBITDA 7,3% (что на 0,1 п. п. ниже г/г). 

Мы ожидаем, что чистая прибыль за 4К17 составит 6,3 млрд руб., что на 161% выше г/г на фоне снижения расходов на амортизацию (так как в 2016 г. компания пересмотрела подход к срокам эксплуатации активов, что привело к росту расходов на амортизацию) и снижению расходов по программе мотивации сотрудников. Таким образом, мы ожидаем, что чистая прибыль за 2017 г. вырастет на 41% г/г до 31,5 млрд руб. 

Эффект на акции

Мы считаем, что рынок уже начал учитывать потенциальное снижение рентабельности EBITDA за 4К17 (ГДР снизились на 21% с 23 января, тогда как индекс РТС – на 2,3%). Таким образом, мы не ожидаем, что публикация отчетности станет негативным сюрпризом для рынка. В то же время мы считаем, что прогноз на 2018 г., а также информация о дивидендных выплатах, поддержат котировки. Таким образом, мы считаем, что недавнее отставание акций в сочетании с низкими оценками стоимости (5,8x 2018П EV/EBITDA, что предполагает дисконт 16% к историческому мультипликатору) привлекательны с точки зрения инвестирования. 

Таблица
Таблица

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ