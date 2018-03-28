Выдача Германией разрешения на строительство "Северного потока-2" - ожидаемое событие

Мы полагаем, что стороны попытаются прийти к соглашению или урегулировать спор в арбитражном суде, что потребует какого-то времени. Отметим, что закрытие украинского маршрута ограничит мощности Газпрома по экспорту газа в Европу и Турцию. Пока не запущены газопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток мощностью 55 млрд куб. м и 2x15,75 млрд куб. м соответственно, основными каналами экспорта для компании являются газопроводы Ямал–Европа (33 млрд куб. м), Голубой поток (16 млрд куб. м) и Северный поток (55 млрд куб. м). Однако даже с вводом в эксплуатацию новых трубопроводов, запланированным на 2019 г., Газпром, как мы полагаем, полностью не откажется от транзита через Украину, объем которого в прошлом году составил около 96 млрд куб. м. На наш взгляд, компания может быть заинтересована в сохранении данного транзитного маршрута для того, чтобы поддержать надежность и гибкость экспорта в Европу.

Выдачу разрешения на строительство газопровода Северный поток-2 Германией мы рассматриваем как ожидаемое событие, поскольку ранее Германия уже согласилась на прокладку трубы в своих территориальных водах и сухопутной части. На данный момент ключевым вопросом остается разрешение от Дании, парламент которой в декабре 2017 г. принял поправки к законодательству, позволяющие запретить строительство газопровода в территориальных водах страны, что может вынудить Газпром использовать альтернативный маршрут для прокладки газопровода.

В целом мы рассматриваем эти новости как нейтральные с точки зрения акций Газпрома, и в ближайшем будущем ожидаем дальнейших новостей по упомянутым темам.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж постановил, что Газпром должен выплатить Нафтогазу Украины 4,6 млрд долл. в качестве компенсации за меньший объем транзита газа в 2009–2017 гг., чем было предусмотрено контрактом. Как сообщала газета Коммерсант, Газпром отказался начать поставки газа на Украину с 1 марта, ссылаясь на отсутствие дополнений к действующему контракту.