Ожидаемый рост цен на продукты может подтолкнуть инфляцию до 3,2% к концу года

Резкое замедление инфляции было в основном обусловлено укреплением рубля, хорошим урожаем и сравнительно вялым внутренним спросом. Впрочем, в 2018 году некоторые из этих факторов, по нашему мнению, утратят свою актуальность, поэтому к концу декабря мы ожидаем ускорения темпов годовой инфляции до 3,2% (в основном, в связи с повышением цен на продукты питания). Впрочем, ожидаемый нами показатель все равно заметно ниже официального целевого уровня.

Рекордно низкая инфляция. В декабре 2017 года темпы годовой инфляции составили 2,5%, а в январе и феврале этого года снизились до 2,2%. Это было обусловлено несколькими факторами, включая укрепление рубля, хороший урожай и увеличение производства продуктов питания, а также слабый внутренний спрос в 2015-2016 годах. Однако некоторые из этих факторов уже перестанут действовать в этом году или, наоборот, даже начнут способствовать ускорению роста цен, поэтому мы ожидаем, что к концу 2018 года инфляция ускорится до 3,2%, причем ее главным катализатором станет рост цен на продукты питания. На наш взгляд, ускорение инфляции будет свидетельствовать о некоторой нормализации ситуации после периода необычайно низких темпов, но даже прогнозируемый нами уровень заметно ниже официального целевого индикатора ЦБ (4,0%).

В 2017 году большое значение имела дезинфляция в продовольственном сегменте, однако в текущем году мы ожидаем разворота этого тренда. По итогам 2017 года темпы продовольственной инфляции, которые в 2016 году достигли 4,6%, снизились до 1,1%. В результате вклад продовольственного сегмента в совокупный показатель уменьшился с 1,7 п. п. до 0,4 п. п. В 2018 году продовольственная инфляция, вероятно, снова будет набирать обороты и, по нашим оценкам, к концу декабря достигнет 4,0%, а ее вклад в общие темпы инфляции составит 1,5 п. п.

Росту цен будет способствовать восстановление внутреннего спроса. Слабый внутренний спрос в 2015-2016 годах был одним из факторов замедления инфляции. Впрочем, частное потребление начало восстанавливаться на фоне позитивной динамики реальных располагаемых доходов населения и заработной платы, поэтому внутренний спрос, вероятнее всего, снова станет способствовать ускорению инфляции.

Производство продуктов, вероятно, продолжит расти, ограничивая потенциал повышения цен. После резкого ослабления рубля в 2014 году конкурентоспособность российских производителей продуктов питания заметно выросла, чему также способствовал запрет на импорт продовольствия из некоторых стран. В сочетании с благоприятными погодными условиями это способствовало значительному росту производства в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Естественно, мы не можем предсказать, какими будут погодные условия в текущем году, однако полагаем, что в сельском хозяйстве и пищевой промышленности сохранится позитивная динамика, которая будет сдерживать рост цен за счет увеличения предложения.

Глобальные факторы в текущем году, вероятно, не повлияют на темпы инфляции. Укрепление рубля и снижение мировых цен на продукты питания способствовали сдерживанию продовольственной инфляции в 2017 году, однако в текущем году эти факторы, по нашему мнению, едва ли будут существенно влиять на темпы роста цен. Мы ожидаем в 2018 году небольшого снижения номинального эффективного обменного курса рубля (в связи с применением "бюджетного правила"), однако эффект с точки зрения инфляции, вероятно, будет незначительным. Мировые цены на продукты питания в текущем году, по нашим оценкам, в целом не изменятся, говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.



