"Шортить" или "не шортить" - вот в чем вопрос

Более того, всю первую половину сессии наблюдался пусть и небольшой, но все же спрос практически на все акции и сердце многих инвесторов наверняка радовалась этой вполне оптимистичной картине. Но… недолго музыка играла… Возмутителем спокойствия вновь стал Facebook, а точнее ее основатель Марк Цукерберг, который конечно прилагает сейчас невероятные усилия для исправления создавшейся ситуации (и на самом деле все правильно делает!), но все же эти его усилия иногда инвесторами воспринимаются очень и очень негативно.

Так и вчера, сообщение о том, что Цукерберг готов выступить в Конгрессе США на слушаниях о защите персональных данных пользователей, было воспринято участниками рынка резко негативно. Начались продажи сначала акций самой компании Facebook (FB, -4,9%), затем - ее коллег по знаменитому FAANG’у, куда входят сам Facebook, а также Apple (AAPL, -2,56%), Amazon (AMZN, -3,78%), Netflix (NFLX, -6,14%) и Alphabet (GOOGL, -4,47%). А потом в самом конце торгов все свалилось в банальную распродажу всего и вся. В итоге индексы в очередной раз улетели вниз с потерей более 1% от своей стоимости, а потери технологического индекса NASDAQ чуть-чуть не дотянули 3%. Что же касается акций FAANG, то это был худший день для них с момента появления этой аббревиатуры в июне прошлого года.

На отраслевом уровне вполне закономерно лучше других держались акции коммунальных, электроэнергетических и телекоммуникационных компаний, которые в подавляющем большинстве своем закрыли день в зеленой зоне. Также неплохо смотрелись акции потребительского сектора, особенно те, что не выросли в понедельник (PG, KO, PEP, MO и ряд других) - по-видимому, они вчера просто догоняли всех остальных. Особо конечно стоит выделить акции компании General Electric (GE, +4,27%), которые показали вчера вообще абсолютно лучший результат среди акций, входящих в индекс S&P500. Произошло это на пока неподтвержденных слухах, что Уоррен Баффет намерен вложиться в акции GE. Ну если уж сам Баффет собирается покупать акции этого промышленного гиганта, то тогда уж точно дно у этих акций уже совсем близко!

А вот к главным разочарованиям вчерашнего дня можно отнести сразу 3 компании, никак не связанные между собой по бизнесу. Но все же есть то, что объединяет их - все они инновационные. И тут - бах! - провал. Больше всех упали вчера акции Twitter (TWTR, -12,03%), которые тянет за собой на дно Facebook. И это вполне объяснимо. Более 8% составили вчера потери и у акций Tesla (TSLA, -8,22%). Инвесторы очень негативно отреагировали на аварию со смертельным исходом с участием автомобиля Tesla, который, как полагают следователи, ехал в момент аварии в режиме «Автопилот». И наконец, третий пострадавший в ходе вчерашних торгов - компаний NVidia (NVDA, -7,75%). В этом случае участников рынка разочаровало заявление компании о приостановке тестирования искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей после опять же смертельной аварии с беспилотным автомобилем Uber в Аризоне. Ох, уж эти автомобили!

Ожидания рынка 27 марта

Все рынки подозрительно дружно ходят вместе. Если вчера после стремительного роста на американском фондовом рынке в понедельник, все мировые рынки окрасились в зеленый цвет, то сегодня после вчерашнего достаточно неожиданного, но дружного снижения все того же американского рынка все рынки перекрасились в цвет красный. Конечно, понятно, что Америка правит балом, но все же не настолько явно! Но факт остается фактом, и сегодня мы видим повсеместный негатив и пессимизм. И фондовые рынки, и товарные рынки покраснели, а кое-где - густо покраснели (например, гонконгский индекс Heng Seng потерял более 2,5% от своей вчерашней стоимости). Только золото еще хоть как-то пытается противостоять этому всеобщему натиску быков и прибавляет чисто символически около 0,2%.

Нефть, державшаяся до начала этой недели достаточно сильно, тоже начала сдавать позиции. А сегодня еще и среда, и значит, в 17-30 мск мы увидим свежие данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Прогноз, честно говоря, не утешительный - по данным Американского института нефти, запасы за последнюю неделю значительно выросли, и прибавка должна составить порядка 5,3 млн. баррелей.

Короче, вырисовывается картина маслом «Приплыли». Так ли это на самом деле - мы узнаем в ходе торгов. Но пока все очень пасмурно и как-то совсем уж безнадежно. Самое главное, в случае продолжения падения мы опять подходим к очень важным уровням поддержки, до которых по индексу DJIA-30 менее 2% ходу, а по индексу S&P500, вообще, всего ничего - менее 1%. Так что сегодня к концу торгов мы вновь может оказаться на распутье - шортить иль не шортить?

Поэтому, исходя из той динамики движения цен на рынке и той волатильности, которая остается по-прежнему на отметке выше 20 пунктов (что, кстати, в 2 раза выше средних значений прошлого года!), сейчас очень трудно предсказать даже не то, на сколько вырастет или упадет рынок по итогам дня, но даже в целом - направление его движения. Вот вчера все было за то, что должны были вырасти, а в итоге получили уверенный минус. Сегодня все строго наоборот, и все свидетельствует о том, что будем падать. А вот что будет на самом деле? Поэтому не надо заниматься шаманством, и будем исходить только из того, что происходит по факту. Готовимся к худшему, но все же надеемся на лучшее.