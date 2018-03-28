Беспилотные авто - единственная надежда Uber

После несчастного случая в Темпе Uber прекратил тестирование технологии самоуправления примерно на 200 своих автомобилей в Сан-Франциско, Торонто, Темпе и Питтсбурге. Это решение показывает, насколько топ-менеджмент райдшеринговой компании настроен помочь властям разобраться в случившемся и изменить мнение общественности о Uber. Считаю, что Uber восстановит свою лицензию до конца лета текущего года. Единственный вариант развития для этого сервиса — создание глобальной корпорации, которая занимается перевозками, используя самоуправляемые автомобили. За последний год Uber проиграл в Китае, России и Индии местным конкурентам и ушел с этих рынков на невыгодных для себя условиях. В некоторых городах Европы Uber запретили после протестов местных таксистов, лишившихся из-за онлайн-сервиса своих клиентов.

Только при создании технологии самоуправляемых автомобилей Uber может поддерживать свою капитализацию выше $60 млрд. В противном случае оценка компании на предстоящем IPO в 2019 году может упасть до $50 млрд или даже ниже.