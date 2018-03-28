Акции Мосбиржи будут стремиться к 113 руб

Индекс Мосбиржи к 14.30 мск упал на 0,59% до 2249,22 пункта, а индекс РТС снизился на 1,09%, до 1230,45 пункта.

Рубль к середине дня был стабилен против доллара и евро. Так, доллар находится чуть выше 57,5 руб, а евро – выше 71 руб.

В лидерах роста пребывали бумаги “Полюса” (+2,13%) и акции “Уралкалия” (+0,91%). Котировки “Мосбиржи” прибавили 0,69%. В лидерах падения были бумаги “М. Видео” (-3,99%) и котировки “Аптек 36 и 6” (-3,86%).

Акции “Мосбиржи” в среду пытаются подрасти, однако, по-прежнему расположены ниже важного сопротивления в виде средней полосы Боллинжера дневного графика (117,50 руб). До закрепления выше указанной отметки котировки с большей вероятностью будут стремиться в район нижней полосы и отметки 113 руб.

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