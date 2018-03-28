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Мнения аналитиков

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Акции Мосбиржи будут стремиться к 113 руб


Рынки
Елена Кожухова
Елена Кожухова
аналитик компании "Велес Брокер"
 
К середине торгового дня среды российские фондовые индексы находились на отрицательной территории.

Индекс Мосбиржи к 14.30 мск упал на 0,59% до 2249,22 пункта, а индекс РТС снизился на 1,09%, до 1230,45 пункта. 

Рубль к середине дня был стабилен против доллара и евро. Так, доллар находится чуть выше 57,5 руб, а евро – выше 71 руб.   

В лидерах роста пребывали бумаги “Полюса” (+2,13%) и акции “Уралкалия” (+0,91%). Котировки “Мосбиржи” прибавили 0,69%. В лидерах падения были бумаги “М. Видео” (-3,99%) и котировки “Аптек 36 и 6” (-3,86%). 

Акции “Мосбиржи” в среду пытаются подрасти, однако, по-прежнему расположены ниже важного сопротивления в виде средней полосы Боллинжера дневного графика (117,50 руб). До закрепления выше указанной отметки котировки с большей вероятностью будут стремиться в район нижней полосы и отметки 113 руб. 

График
График

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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