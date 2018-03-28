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Инвесторы не рискуют вкладываться в золото на фоне роста курса доллара


Commodities / Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Цены на драгоценные металлы сегодня снижаются под влиянием укрепления курса доллара США.

Однако коррекция фондовых рынков вниз, геополитическая напряжённость, рост инфляционных ожиданий и уход инвесторов из рискованных активов оказывают поддержку страховым металлам.

Запасы в золотых и палладиевых ETF-фондах снизились, запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов не изменились.

Цены на золото в Шанхае на SGE понизились, стоимость серебра подросла, объёмы торгов упали, курс юаня к доллару США немного слабел.

По данным статистического бюро, нетто-импорт золота из Гонконга в Китай в феврале 2018 г. составил 33,245 тонн против 51,569 тонн в январе 2018 г. Общий импорт золота из Гонконга в Китай составил 34,147 тонн.

Цены на золото протестировали уровень $1356 на фоне роста неопределённости и инфляционных ожиданий, после чего резко понизились к уровню $1339.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1325-1300, уровни сопротивления – $1345-1365.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота протестировали уровень $16,78, после чего понизились к уровню $16,46. Отношение золота к серебру составляет 81,34 пункта. Отношение платины к серебру составляет 57,07 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,20-15,90, уровни сопротивления – $16,55-16,78.

Цены на платину в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $966, после чего опустились к уровню $943. Спред между золотом и платиной расширился до $401/унция – страховая функция у платины выражена явно меньше, чем у золота, к тому же металл несет дополнительные риски от возможного снижения экономического роста и промышленного потребления. Спред между платиной и палладием составляет -$29,5/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $939-920, уровни сопротивления – $952-966.

Цены на палладий вновь оказались под давлением продаж и опустились к уровню $968.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $967-933, уровни сопротивления – $978-991.


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