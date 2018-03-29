Рынок нефти продолжает игнорировать негатив

Бочка североморского сырья марки Brent стоит $68,96, но в течение дня может дешеветь.

Согласно свежим данными Минэнерго США, запасы нефти за неделю до 23 марта выросли на 1,643 млн баррелей при том, что рынок ждал роста на 0,4-0,6 млн баррелей в среднем. Статистика по тональности вполне совпадает с теми наблюдениями, что ранее представил Американский институт нефти. Рост запасов черного золота - это выраженный «медвежий» драйвер, но именно сейчас инвесторы им пользуются очень неохотно.

Запасы бензина и дистиллятов снизились на 3,742 млн и 2,090 млн баррелей соответственно. Эти цифры не удивляют: потребность американской экономики в топливе расширяется в том числе и за счет календарного фактора. Загруженность нефтеперерабатывающих заводов увеличилась на 0,6% при ожидании снижения на 0,25%.

Среди рыночных факторов стоит обратить внимание и на двухдневное восстановление позиций доллара США. В ценах на нефть этот драйвер почти не учтен, хотя обычно реализуется очень быстро. Дело, вероятно, в некотором улучшении долгосрочной перспективы работы ОПЕК+, где до сих пор не опровергли вероятность продления соглашения, предписывающего снижение добычи и ее заморозку, на 2019 год и далее.

В таких условиях стоимость черного золота остается между двух огней, но рынок, позитивно расположенный к риску, выбирает те, что лучше. В течение сегодняшней сессии баррель Brent может консолидироваться в пределах $68,50-$69,25, локальная поддержка стоит на $68,80, при ее пробое продажи в моменте усилятся. Вероятный коридор колебаний цены на нефть до конца недели составляет $68-69,50.