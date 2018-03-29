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Лишившийся трех факторов поддержки рубль попадет под власть "медведей"


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В среду, 28 марта, торги на Московской бирже по рублёвым парам закрылись разнонаправленно.

Курс американского доллара повысился на 0,37%, до 57,72 руб., курс евро понизился на 0,46%, до 71,01 руб. 

Российская валюта оказалась чувствительной к снижению цен на нефть и повышению индекса доллара. В ходе американских торгов нефть сорта Brent подешевела на 1,8%, до $68,74 за баррель после выхода данных Минэнерго США. Участники рынка негативно отреагировали на увеличение запасов и добычи нефти в стране. 

Доллар подорожал к своим конкурентам на опубликованной положительной американской статистике и новостях об успешно проведенной встрече лидеров Северной Кореи и Китая. Инвесторами встреча была воспринята как признак ослабления геополитического риска.  

Успешные аукционы Минфина РФ в итоге не спасли рубль от ослабления. Ведомство разместило ОФЗ на сумму 30 млрд руб. Общий спрос на облигации составил 75,35 млрд руб. По итогам торгов курс доллара вырос до 57,88 руб. Курс евро упал до 71,01 руб.

В четверг, 29 марта, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent упала на 1,22%, до $68,97 за баррель. Техническая картина указывает на дальнейшее снижение нефтяных котировок до $68,20 за бочку. Учитывая, что налоговый период завершился, аукционы Минфина пройдены, а нефть в минусе, рубль сегодня остался без поддержки.

Торги на Московской бирже откроются ростом по рублёвым парам. Пара доллар/рубль держит курс к 58 руб. за «американца». Пара евро/рубль в ближайшие два дня поднимется выше 71,60 руб. за единицу европейской валюты.

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