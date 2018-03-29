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В начале торгов возможна приостановка движения вверх по паре доллар-рубль


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В среду рынок в целом, судя по динамике индекса РТС, остался в фазе коррекции вниз – сохраняется давление внешнего фона, связанное с неопределенностью в сфере международной торговли, повышенной волатильностью на фондовом рынке США и, как следствие, возможной релокацией капитала из акций в облигации глобальными инвесторами.

Во второй половине дня были опубликованы данные по ВВП США – окончательная оценка темпов роста за четвертый квартал прошедшего года оказалась немного выше прогнозов, что стало основанием для укрепления доллара США на валютном рынке, которое негативно отразилось на спросе на развивающихся рынках акций. В российском секторе высоколиквидных бумаг слабее рынка выглядела Башнефть (BANE, -4.4%) – как сообщается, Башкирия рассчитывает получить от компании дивиденды на уровне прошлых лет, что подразумевает низкую ожидаемую дивидендную доходность (ниже нашего прогноза), если не брать в расчет промежуточные дивиденды в размере 148.31 руб. на акцию (реестр закрыт в декабре). Акции Магнита (MGNT) и НЛМК (NLMK) подешевели на 3.1%, Мечела (MTLR) – на 2.6%, Сбербанка (SBER) и Алросы (ALRS) – на 2.5%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Полюс (PLZL) подорожал на 5.0%, Самараэнерго (SAGO) – на 3.8%, ТГК-2 (TGKB) – на 3.0%. Тем временем обыкновенные акции РусАква (AQUA) подешевели на 8.7%, МГТС (MGTS) и Аптечной сети 36.6 (APTK) – на 3.9%.

Фондовые индексы США потеряли еще в пределах 0.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским также пока не сложилось единой динамики движения.

Оснований для разворота вверх на рынке пока не появилось, но в течение дня не исключено сокращение давления продавцов за счет «охлаждения» спекулятивной активности нерезидентов перед длительными выходными – завтра на большинстве западных фондовых площадок (включая биржи США и Великобритании) торги проводиться не будут по случаю Страстной пятницы, сегодня на некоторых биржах торги пройдут в укороченном режиме.

На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка движения вверх по паре доллар-рубль на фоне сокращения активности нерезидентов перед длительными выходными.

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