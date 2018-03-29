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Близость экспирации по фьючерсным контрактам сформирует направление движения котировок Brent


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
По итогам закрытия торговой сессии вторника после сильного снижения американские биржевые индексы снова закрылись на отрицательной территории.

Индекс широкого рынка S&P 500 завершил торги вблизи 200 дневной скользящей средней на отметке 2605 пунктов, потеряв 0,29%, NASDAQ упал на 0,85%.

На заокеанские фондовые площадки продолжают оказывать негативное влияние история с Facebook и возможный запрет китайских инвестиций в высокотехнологичный сектор США. На этом фоне в течение дня доходность 10-летних казначейских облигаций снижалась ниже 2,75%, где по его итогам прибавила один пункт и составила 2,78%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,39%, закрывшись на отметке $79,86, отыграв в течение торгов новость о продаже США из стратегического резерва 5.2 млн баррелей сырой нефти, а также вышедшие данные от Минэнерго страны, показавшие недельный рост запасов "черного золота" на 1,64 миллиона баррелей и добычи на на 26 тысяч баррелей в сутки.

В свою очередь в ближайшие три дня на цену нефти будет оказывать влияние приближающееся экспирация по фьючерсным контрактам, где игроки будут формировать позиции в следующем контракте, тем самым влияя на направление движения барреля.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $69 и $68,60. Сопротивления расположены на $70,60 и $71,30.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2249,23 п., потеряв 0,58%. В текущей ситуации основная поддержка сместилась на  2240 пунктов, закрепление под которой приведет к дальнейшему снижению в район 2200 п.-2190 п. Для возврата к росту индикатору нужно пройти отметку 2265 пунктов.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 122000 п., при проходе которой инструмент может потерять еще порядка 1000 пунктов, где будет решаться судьба дальнейшего движения. Ближайшие сопротивления все так же расположены на 123500 п. и 124000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,72, снизившись на 0,36% по отношению к доллару США на фоне укрепления американской валюты на мировом рынке и наметившийся коррекции нефтяных котировок.

В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 58 и 58,50. Локальные поддержки расположены на отметках 57,70 и 57,45.

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