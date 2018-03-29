Индекс Мосбиржи откроется вблизи отметки 2250 пунктов

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2240, 2230 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2260, 2270 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,59%) и РТС (-1,38%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающее падение долларового индекса РТС было обусловлено существенным внутридневным ослаблением рубля по отношению к североамериканской валюте. В первой половине дня локальный рынок акций отыграл утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее индексы МосБиржи и РТС перешли в состояние консолидации на негативной территории в ожидании публикации еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Свежая американская статистика носила неоднозначный характер. Недельное сокращение запасов сырой нефти на 1,6 млн барр. состоялось одновременно с более масштабным падением запасов бензина и дистиллятов. Тем не менее, фьючерсы на нефть сорта Brent продемонстрировали довольно резкую просадку под закрытие основных торгов в России. Позднее они вновь восстановились к ближайшему значимому уровню $70 за баррель.

Стоит отметить, что негативное влияние внешнеполитического фона на российский рынок акций вчера несколько ослабло. Сейчас оно уже учтено в текущих котировках. Великобритания не сумела представить каких-либо доказательств причастности РФ к так называемому «Делу Скрипалей». Тем не менее, США в качестве условия для улучшения отношений требуют от России признания ответственности за этот инцидент. Подобная логика выглядит, мягко говоря, небезупречной. Между тем, эта история уже стала поводом для высылки около 150 российских дипломатов из ряда западных стран.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 2,2 п., или около 0,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне существенной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек вновь заметно сильнее рынка выглядели акции «Лукойла» (LKOH RM, +1,26%). Они продолжают пользоваться спросом после недавнего выхода большого количества позитивных корпоративных новостей эмитента. В частности, были озвучены планы обратного выкупа акций и весомого увеличения размера дивидендов при цене нефти выше $50 за баррель. Еще одной интересной новостью стало намерение нефтяной компании увеличить текущий уровень добычи в 2 раза к 2020 году. Этому может помешать вероятное продление срока действия международного соглашения по ограничению уровня добычи нефти в формате ОПЕК+. В противовес ожидавшемуся завершению его действия появились предложения по пролонгации на длительный срок до 10-20 лет.

Между тем, дочерняя компания «Лукойла» в консорциуме с итальянской Eni выиграла тендер на участок углеводородов в Мексике. Добыча первой нефти в рамках нового проекта ожидается в 2022 году.

Акции Полюс (PLZL RM, +4,97%) резко повысились под закрытие торгов в условиях отсутствия значимых корпоративных новостей. Вчерашний рост этих бумаг носил технический характер. После затяжного двухнедельного падения в них явно назрел краткосрочный коррекционный отскок.

Слабые акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -3,15%) вчера вновь выглядели хуже рынка. Они находятся под давлением после недавней публикации результатов деятельности эмитента за 2017 год в соответствии с МСФО. Чистая прибыль ритейлера в рублях сократилась на 41,66% по итогам 4 квартала и на 34,68% за весь 2017 год. Эти данные выглядят еще более тревожными на фоне недавней смены крупнейшего акционера «Магнита». Объективным поводом для коррекционного восстановления указанных бумаг от текущего уровня может стать лишь их сохраняющаяся среднесрочная перепроданность.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -2,52%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1,93%) Алроса (ALRS RM, -2,46%), Распадская (RASP RM, -3,37%), НЛМК (NLMK RM, -3,12%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неуверенно балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,3%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,15%. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0,1%. Гонконгский Hang Seng символически понизился на 0,04%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному.