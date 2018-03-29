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Отечественный рынок акций откроется в легком минусе, но затем покупки могут возобладать


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Торги американскими акциями вчера проходили очень волатильно – на рынке была «пила».

При этом закрылись торги в легком минусе: Dow Jones упал на символические 0,04%, а потери S&P 500 были более весомые, составив 0,3%. Таким образом, рынок продолжает находиться в неопределенности.

Более интересно проходили торги нефтью. Минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти за прошедшую неделю на 0,4%, в то время как рынок прогнозировал прирост показателя на 0,1%, а также рост добычи нефти на 0,2%, что практически совпало с прогнозами. На этих данных нефть ушла вниз, к отметке 68,8 доллара за баррель, не дойдя до поддержки около 30 центов. Но к полуночи вся просадка была откуплена. Такой результат свидетельствует о силе нефтяных «быков» и возможности утащить сырье в район 71 доллар за баррель. Фундаментальных и новостных поводов для такой цены мы не видим, но в последнее время нефть прекрасно растет и без них.

Другой непонятный пока факт вечерних торгов – это отсутствие реакции практически всех рынков на мощное укрепление доллара. За среду пара евро-доллар потеряла 0,8%, причем основное падение пришлось на вечер, и лишь сильная поддержка на уровне 1,23 остановила обвал евро. Сейчас пара отскакивает от поддержки примерно на 0,15%.

Поскольку рубль не поддался тренду на укрепление доллара, неожиданно показав силу, сегодня логично ожидать укрепления рубля на 30-40 копеек после двух дней снижения, если же, конечно, нефть и пара евро-доллар вновь не перейдет к падению.

Фьючерсы на американские индексы теряют сейчас около 0,3%, но ситуация на американском рынке в последние дни очень быстро меняется. Нефть вновь подошла к отметке 70 долларов за баррель, находясь на уровне вчерашнего закрытия. Более 0,5% прибавляет китайский рынок. Вероятно, инвесторы питают чем-то подкрепленные надежды достижения договоренностей между Штатами и Поднебесной в решении торговых споров.

На таком фоне отечественный рынок акций откроется в легком минусе, но затем покупки могут возобладать. Сильного роста мы не ожидаем, но прибавить в районе 0,5% Индекс Мосбиржи по итогам дня вполне может, если Штаты вновь не накроет волна распродаж.

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