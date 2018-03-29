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Ожидается снижение активности и волатильности на рынках


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
По итогам торгов 28 марта индекс МосБиржи снизился на 0,59% до 2249,23 п., а РТС — упал на 1,38% до 1226,80 п.

В течение всего дня на рынке преобладали продажи. Конечно, на мировом рынке наибольшее давление испытывали бумаги высоких технологий, которых на отечественном рынке немного. Тем не менее бумаги Yandex потеряли 4,19%. Плюс к этому нефть к вечеру упала в район $69 за баррель Brent, что негативно сказалась на нефтяных бумагах: «Роснефть» (-0,27%), «Башнефть» (-4,36%). Впрочем, позиции «ЛУКОЙЛ» (+1,26%) и «Сургутнефтегаз» (+0,53%) не вызывали сомнения. В первом случае, «ЛУКОЙЛ» демонстрирует устойчивую дивидендную политику и даже реализовывает программы обратного выкупа. В случае с «Сургутнефтегаз» можно говорить об улучшении привлекательности на фоне ослабления рубля. Акции «Магнита» (-3,15%) продолжают путь вниз на фоне отсутствия информации о новой стратегии в связи со сменой основного владельца. Бумаги «М.Видео» (-1,89%) разочаровывают ростом долговой нагрузки в связи с покупкой «Эльдорадо» более чем за 45 млрд рублей. Дивидендные разочарования также толкают вниз и бумаги «Распадской» (-3,37%) и «Россетей» (-3,06%). Наиболее сильные позиции на рынке были у «Полюс» (+4,97%), что можно связать с улучшением прогнозов по золоту. «Акрон» (-0,56%) снизил прибыль по итогам 2017 года более чем на 40% до 14,26 млрд рублей при росте выручки на 6%. Qiwi (+0,29%) снизила прибыль на 14%, но рост выручки в 2017 году составил 24%.

Рубль в первой половине дня был достаточно стабилен на фоне проводимых аукционов ОФЗ, но к вечеру сдал свои позиции из-за дешевеющей нефти. Минфин предложил инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года в объёме 20 млрд рублей и выпуска 26225 с погашением в мае 2034 года в объёме 10 млрд рублей. В первом случае спрос составил 46,902 млрд рублей при средневзвешенной доходности 6,77%. На втором аукционе спрос достиг 28,477 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,39%. Таким образом, аукционы вновь подтвердили весьма высокий интерес к российским долгам. Возможно, что позитивную роль в этом также играет тот факт, что Великобритания намерена замораживать «подозрительные» российские капиталы. Соответственно, вполне логично то, что российские капиталисты будут пытаться увеличить долю своих денег под российской юрисдикцией. Во второй половине дня американская валюта устроила масштабное наступление на своих конкурентов. Фьючерс на индекс доллара повышался на 0,9% до 89,79 п., что рубль не смог игнорировать. 

Поводом для укрепления доллара стала статистика. По окончательной оценке рост ВВП США в IV квартале составил 2,9% по сравнению с 2,5% в предыдущей оценке. Основными факторами пересмотра оценки вверх стали потребительские расходы, рост складских заказов, а также существенное улучшение оценки роста инвестиций бизнеса. Число незавершённых сделок по продаже жилой недвижимости в США выросло за февраль на 3,1% при ожиданиях роста на 2,1%. В предыдущем месяце индекс незавершённых продаж упал на 5%. На этом фоне американские индексы провели весьма нервные торги. Индексы многократно меняли значение с позитивного на негативное. В итоге закрытие прошло на отрицательной территории. Основные потери принесли бумаги высокотехнологичных компаний. Tesla (-7,67%) может оказаться без наличности, кроме того она столкнулась с очередным иском по последствиям аварии со смертельным исходом. Nvidia Corp. (-1,89%) приостанавливает тесты самоуправляемых автомобилей из-за недавнего инцидента с тестовым образцом Uber. Бумаги Amazon (-4,38%) подверглись распродажам на фоне слухов о претензиях Д. Трампа. Представитель Белого дома отверг какие-либо действия против компании, но рынку хватило и слухов. 

Четверг станет последним торговым днём на многих рынках перед длинными пасхальными выходными. Поэтому ожидаем снижение активности и волатильности на рынках, так как событийный ряд будет несущественным. Впрочем, российские власти могут наконец-то ответить на высылку отечественных дипломатов. В корпоративном календаре России предполагается отчётность «Русгидро» по РСБУ за 2017 год. X5 Retail Group отчитается за 2017 год по МСФО.

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