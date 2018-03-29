Рынок акций РФ откроется нейтрально, рубль подешевеет на смешанном внешнем фоне

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает нейтрального старта торгов в России с незначительным отклонением по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2250 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2240, 2230 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2260, 2270 пунктов, указывает он.

"После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона", - отмечает аналитик.

В течение дня индекс Мосбиржи может продолжить рост и попробовать подняться к 2340-2350 пунктам, прогнозирует Роман Ткачук из "Альпари". Пройти их с наскока не удастся – в дальнейшем вероятна консолидация индекса Московской биржи в диапазоне 2320-2350 пунктов, а индекса РТС – в границах 1290-1310 пунктов, считает он.

По его мнению, хуже рынка продолжат выглядеть акции металлургических компаний – торговые войны, которые могут начаться после введения США импортных пошлин на сталь и алюминий, являются негативом для экспортно-ориентированной отрасли.

ВАЛЮТА

На валютной секции Московской биржи в начале торгов Богдан Зварич из "Фридом Финанс" не исключает некоторого укрепления российского рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на консолидацию в ценах на нефть, мы можем увидеть фиксацию прибыли по спекулятивным коротким позициям в долларе, что приведет к его отступлению в район 57,6 рубля, поясняет он.

"Геополитический фактор оказывает негативное влияние на курс рубля – российская валюта находится под давлением и отстаёт от выросшей нефти. На сегодня актуальным диапазоном торгов для пары доллар/рубль является 57,5-58 рублей за "американца", а пара евро/рубль проведет четверг в границах 70,8-71,4 рубля за единицу европейской валюты", - считает Ткачук.

"Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, при этом шанхайский индекс Shanghai SE Composite пытается расти... Цена на нефть по марке Brent с утра также пытается подняться после падения в среду и торгуется в районе 69 долларов за баррель по марке Brent. На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 57,24-58,2 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может попытаться отыграть предыдущее падение на валютном рынке и проторгуется в пределах 70,63-71,9 рубля", - прогнозирует Иван Марчена из ГК Forex Club.

Вышедшие в среду данные по ВВП США показали рост экономики в 4 квартале на 2,9% выше прогноза в 2,7%, что способствует укреплению позиции доллара на глобальном рынке форекс, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". Пара рубль-доллар составит на четверг 57,75-58,25рубля, рубль-евро - 71,00-71,75 рубля, полагает он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам среды вновь снизились на фоне падения стоимости акций компаний технологического сектора.

Фьючерсы на американские индексы росли в пределах 0,1-0,42%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в основно в плюсе: австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,51%, японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,61%, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,39%, шанхайский SSE Composite - на 1,1%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 68,97 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,31% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2322 доллара против 1,2307 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду снизился по основным индексам вслед за удешевлением нефти, рубль по отношению к доллару также в некотором минусе.

Индекс Мосбиржи к закрытию упал на 0,59%, до 2249,23 пункта, индекс РТС - на 1,38%, до 1226,80 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 21 копейку – 57,72 рубля, евро снизился на 20 копеек, до 71,35, следует из данных Московской биржи.