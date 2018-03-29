ЦБ РФ снизит ставку в апреле, после чего возьмет паузу

Стремительный рост реальных заработных плат в январе-феврале (+9/+11% г/г) до сих пор не находит отражения в динамике роста цен. Вероятнее всего, это обусловлено сберегательными предпочтениями населения, что снижает краткосрочные риски для восстановления давления на цены со стороны потребителя.

Ключевым вопросом в этой связи остается устойчивость динамики заработной платы в среднесрочной перспективе. Мы полагаем, что в дальнейшем, в течение года ее темпы роста замедлятся и не помешают регулятору продолжить нормализацию процентной политики. При этом, темп снижения ставки будет задан ожидаемым ростом инфляции до 2.6% г/г в 2к’18 и 3.6% г/г в 4к’18: мы ожидаем снижения ставки на 25 бп (7.00%) в апреле, после чего может потребоваться пауза до 4к’18 (6.75%) для оценки ценовых рисков.