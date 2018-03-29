Минфин планирует провести букбилдинг новых инфляционных ОФЗ

Кроме того, ведомство назначило организаторов возможного размещения этих облигаций посредством букбилдинга. Ранее Минфин сообщил, что 4 апреля проведет первый аукцион этой бумаги. Как следует из вчерашних комментариев директора департамента государственного долга Минфина Константина Вышковского, финансовое ведомство планирует провести букбилдинг "в случае более-менее успешного аукциона и появления в этой связи спроса со стороны нерезидентов".

Минфин планирует сначала создать рынок этих облигаций, разместив небольшой объем, и потом уже предложить большой транш. Это значит, что ситуация будет обратной тому, как происходило размещение единственного на данный момент инфляционного выпуска с погашением в 2023 году. Напомним, что первое размещение было проведено в виде букбилдинга объемом 75 млрд. руб. с достаточно высокой реальной доходностью 3,92%, а затем Минфин предлагал бумагу только на аукционах. В последующие полгода доходность упала до 2,0% благодаря высокому спросу со стороны локальных участников рынка, в основном пенсионных фондов, на фоне все еще высокой помесячной инфляции. В начале 2016 года выпуск оказался под давлением в силу нескольких факторов: инфляция быстро замедлялась, что, в свою очередь, усилило уверенность в монетарной политике ЦБ и ожидания быстрого снижения ставки. Таким образом привлекательность инфляционного выпуска снизилась, а у номинальных - наоборот, выросла. Заявления ЦБ о том, что в долгосрочной перспективе он будет поддерживать реальную ставку на уровне 2,5-3,0%, также не придавали дополнительной привлекательности облигациям, индексируемым к инфляции.

В нынешних условиях привлекательность инфляционных бумаг вновь повысилась. По нашим оценкам, инфляция вырастет с текущих 2,2% до 3,2% по итогам года, причем ее основной рост придется на 2П18. Таким образом, эти облигации обеспечат дополнительный доход, даже без изменения реальной доходности. Кроме того, в нынешней ситуации у нас нет уверенности в дальнейшем снижении доходности номинальных выпусков.

В то же время мы опасаемся, что в ближайшие годы инфляция может не достичь целевого уровня 4,0%, так как ранее озвученные ЦБ реальные ставки в 2-3% окажутся слишком высокими. В этом случае реальная доходность должна опуститься до 2,0% и, возможно, даже ниже. Мы полагаем, что рост дохода по инфляционным бумагам будет как минимум таким же, как по номинальным выпускам, или даже выше.

По нашим прогнозам, реальная доходность по 10-летним выпускам должна быть на 20 б. п. выше, чем у пятилетних бумагам, с учетом наклона кривой. Кроме того, мы полагаем, что возможна некоторая премия за первичное размещение на фоне низкой ликвидности при размещении первоначального небольшого объема. Таким образом, реальная доходность в 3,05% на аукционе 4 апреля выглядит приемлемой. В последующем мы ожидаем как сокращения спреда между бумагами, так и падения реальной доходности в целом. Мы полагаем, что для второго выпуска, в отличие от прошлого раза, уже задан ориентир реальной доходности, и существенного роста цен после первичного размещения не будет. В то же время размещение облигаций сразу с помощью букбилдинга нейтрализовало бы премию за ликвидность и снизило бы стоимость размещения для Минфина в случае сохранения стабильных реальных ставок в ближайшие месяцы, говорится в обзоре Николая Минко из Sberbank Investment Research.



