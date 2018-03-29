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Белоруссия подтвердила планы по размещению "панда-облигаций" в 2018 году


Облигации / Рынки
Силуэт
Александр Голынский
стратег Sberbank Investment Research
 
Замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в среду подтвердил, что Минск не отказался от планов эмиссии номинированных в юанях облигаций для размещения на китайском рынке (т. н. панда-облигаций).

По его словам, планируется выпустить долговые обязательства на сумму до $0,5 млрд. Говоря о сроках размещения таких инструментов, замглавы белорусского Минфина сказал лишь, что его ведомство прилагает усилия, чтобы сделать это в текущем году. Юрий Селиверстов также отметил, что планов по выпуску новых еврооблигаций в 2018 году у его ведомства нет.

Белорусские власти изучают возможность привлечения внешних заимствований на разных рынках. Помимо традиционного рынка еврооблигаций, на котором в феврале уже было привлечено $0,6 млрд., Минск также рассматривает возможность размещения рублевых обязательств на российском рынке и номинированных в юанях долговых инструментов (панда-облигаций) на китайском. Заявление Юрия Селиверстова свидетельствует о том, что второй вариант, вероятно, будет реализован, однако это не снижает вероятности первого (рублевые облигации могут быть размещены на российском рынке в 2019 году).

Интерес Минска к привлечению заимствований в юанях обусловлен потребностями в финансировании расходов по обслуживанию долговых обязательств перед китайскими банками. Значительная часть таких кредитных соглашений допускает возможность выплат в китайской валюте. По состоянию на 31 декабря 2017 года сумма кредитов, привлеченных Белоруссией в китайских банках, составила $4,6 млрд. В 2017 году Белоруссия погасила обязательства перед китайскими кредитными организациями на сумму $245,8 млн.

Успешное размещение долговых инструментов на китайском рынке обеспечит Белоруссии дополнительную диверсификацию источников финансирования и будет фундаментально позитивным фактором с точки зрения кредитоспособности страны, говорится в обзоре Александра Голынского из Sberbank Investment Research.


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