"Быки" рьяно сопротивляются, но американский рынок все равно уходит вниз

Лидерами падения стали акции сервисных компаний из нефтегазового сектора (-2%), а также технологических компаний (-0,9%), но за счет остальных секторов индексу удалось завершить сессию лишь умеренным снижением (-0,29%). По-видимому, поддержку оказал позитивный пересмотр данных по росту ВВП США за 4 кв. 2017 г. (с +2,5% до +2,9%, ожидалось всего +2,7%) из-за улучшения динамики потребительских расходов.

Помимо макроданных, столь сильное сопротивление "быков" обусловлено тем обстоятельством, что в период с 2009 г., с началом активного QE, рынок акций шел только вверх, редко уходя заметно ниже 200-дневной средней. Большинство участников уверены в том, что коррекция не будет глубокой, сейчас она выглядит все еще очень слабой в сравнении с масштабом 2015 г., когда просадки от длинных позиций достигали 10%, при этом сейчас ФРС более решительно настроена на повышение ставки и сворачивание баланса. Стоит отметить, что американскому рынку акций никогда не удавалось пережить ужесточение монетарной политики, не столкнувшись с заметным кризисом (последний раз попытка была предпринята А. Гринспеном, который в 2004 -2007 гг. повысил ставку с 1% до >5%). В этой связи вероятно, что на текущих уровнях коррекция не завершится.

Euroclear и Clearstream могут перестать обслуживать евробонды РФ

Помимо макроситуации (глобальное снижение аппетита к риску) еще одним риском, появившимся в результате эскалации политических отношений между РФ и западными странами, является обсуждаемая в Великобритании возможность ввода ограничений на обслуживание евробондов РФ клиринговыми палатами Euroclear и Clearstream. Однако госбонды РФ пока на эту новость никак не отреагировали: вчера их котировки подросли вслед за позитивной динамикой UST и из-за сохранения относительно высоких цен на нефть.