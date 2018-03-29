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Продукты питания подталкивают инфляцию вверх


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Инфляция продолжает медленно ускоряться: по нашим расчетам, годовой рост цен на неделе с 20 по 26 марта ускорился до 2,4% г./г. (2,3% г./г. неделей ранее).

При этом недельные темпы остаются на уровне 0,1% уже четвертую неделю подряд. Детальный анализ показывает, что годовая инфляция растет во многом за счет плодоовощной продукции (особенно, капуста, морковь, яблоки), но не только: подобное наблюдается и в других продовольственных сегментах, в основном в бакалейном (подсолнечное масло, яйца, сахар, крупы).

Отметим, что, рост цен, вероятно, связан со специфическими отраслевыми факторами, и не является индикатором оживления спроса. В непродовольственном сегменте практически везде продолжается умеренная дезинфляция. В этой связи обращает на себя внимание ускорение цен на автомобили. Так, в сегменте отечественных машин они прибавили 0,1 п.п. г./г. за прошедшую неделю (4,1% г./г. против 4,0% г./г. неделей ранее), а в сегменте иномарок цены хотя ускоряются медленнее, но уровень инфляции там заметно выше (17,6-17,7% г./г.).  Мы полагаем, что в значительной мере инфляции в а/м сегменте подогревается активным ростом продаж (на 25-30% г./г.). Впрочем, для остальных товаров влияние фактора спроса, видимо, остается слабым. В частности, эффект от ускорения зарплат из-за "майских указов" пока не проявился, но не исключено, что он станет более заметным чуть позже.

По итогам марта инфляция может составить 2,3-2,4% г./г., немного ускорившись по сравнению с январем-февралем (2,2% г./г.). Данные за месяц будут опубликованы 6-9 апреля.

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