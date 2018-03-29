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Индексы видимого выпуска - что будет, если очистить официальную оценку промпроизводства от "темной материи"?


Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 
До недавних пор индекс промышленного производства (ИПП) занимал особое место среди ключевых макроэкономических индикаторов, являя собой пример оптимального компромисса между оперативностью публикации и широтой охвата данных.

Однако в последнее время вопросов к точности его как индикатора состояния экономической активности становиться все больше. Задержки с публикацией, пересмотры, изменения классификаторов видов экономической деятельности, неопределенность в отношении используемых дефляторов и обширный массив непубликуемых составляющих промышленного производства – его «темная материя» – все это привело к тому, что поиск источников разовых искажающих факторов начал играть главную роль, отодвигая на второй план попытки извлечь из индекса надежные сигналы о состоянии экономики.

Инструменты, предлагаемые для исправления данной ситуации (например, медианный темп роста в обрабатывающей промышленности, который рассчитывает Минэкономразвития), недостаточно прозрачны. Их, в частности, невозможно реплицировать, используя только данные из открытого доступа. Однако мы можем заново «пересобрать» индекс промпроизводства, взяв общедоступные покомпонентные данные выпуска продукции в натуральном выражении и данные о ценах производителей. Действуя таким образом, мы можем построить индекс, основанный на данных о производстве 30% всех категорий продукции обрабатывающих отраслей, включенных в официальный индекс Росстата. 

В результате нами было создано семейство Индексов видимого выпуска (ИВВ), одним из представителей которого является ИВВ обрабатывающей промышленности, аналог ИПП обрабатывающих производств, который рассчитывает Росстат.

Индексы ИВВ говорят о том, что российская экономика восстанавливается, что лучше согласуется с картиной, которую рисуют индикаторы спроса. При этом ИВВ менее волатилен, чем индекс Росстата, и полностью прозрачен, что позволяет нам наблюдать изменения в динамике роста как на агрегированном уровне, так и на уровне индивидуальных категорий.

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