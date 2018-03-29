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Рублю удается игнорировать внешнеполитический негатив


Рынки / Валюта
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский рубль в четверг днем ограниченно укрепляется в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 57,68 руб. (-0,1%). Евро стоит 71,01 руб. (-0,007%).

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 30 марта, составляют 57,76 руб. за американскую валюту (повышена на 21 копейку) и 71,09 руб. за европейскую (понижена на 24 копейки).

На рынке постепенно сужаются торговые диапазоны: вторая порция британских новостей не заставила себя долго ждать. Теперь по площадке бродят слухи о вероятном запрете или ограничении на обращение российских ADR и других расписок. Это легко сделать, запретив работу клиринговых компаний Euroclear и Clearstream, тогда прямых запретов не потребуется, но вторичный рынок для российских долгов будет закрыт. 

Фактически, это ужесточение санкционного режима, который ударит по наименее защищенному российскому сектору – финансовому. Для рынков капитала и рубля это явный негатив, который почему-то игнорируется. Ввести запретительные рамки для Euroclear и Clearstream можно, но сложно. Скорее всего, Лондон ограничится схожими по воздействию мерами, просто не такого масштабного характера. Чем выше риски, тем хуже для рубля. Но пока все относительно спокойно.

Цены на нефть сегодня днем движутся разнонаправленно. Сектор уже получил на руки все новости, запланированные на эту неделю, и учел в котировках информацию по запасам черного золота и нефтепродуктов. Здесь тоже игнорируется негатив в виде роста запасов нефти в США, но за счет надежды на продление соглашений ОПЕК+ на 2019 год и далее. Баррель Brent стоит $68,55 (-0,3%) и в течение сессии может колебаться в пределах $68,30-69,00.

Доллару США по-прежнему не хватает устойчивости. Для активизации роста нужно закрепление над отметкой 57,85, тогда будет открыта дорога к 58,35. Пара доллар/рубль завершит сегодняшнюю сессию в пределах 57,50-58,00, евро/рубль – 70,85-71,55.

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