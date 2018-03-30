FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рост мировых фондовых площадок, включая российские, на данном этапе выглядит как отскок


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американские биржевые площадки в четверг завершили торговую сессию на мажорной ноте в преддверии длинных выходных.

Также на позитивные настроения игроков оказывало влияние закрытие квартала, где по его итогам индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,2%, несмотря на впечатляющий старт с обновлением исторических максимумов в январе.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась еще на четыре базисных пункта до 2,74%, продемонстрировав самые низкие значения более чем семь недель.

Сегодня торги в США проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,52%, закрывшись на отметке $70,21 на фоне экспирации по фьючерсному контракту Brent на бирже The ICE Futures Europe и данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, показавших снижение числа нефтяных буровых установок в США за прошедшую неделю на семь единиц.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent  выступают отметки $68,60 и $68 (новый контракт). Сопротивления расположены на $69,90 и $70,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2274,62 п., прибавив 1,13%. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2260 п. и основная на 2240 п., закрепление под которой приведет к снижению в район 2200 п.-2190 п. Сопротивления расположены на 2280 п. и 2300 п., проход последнего даст сигнал на среднесрочную покупку.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 124500 п. и основной 123500 п., при проходе которой инструмент снова подвергнется продажам. Ближайшие сопротивление расположено на отметке 126000 п. и основное на 128000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,25, укрепившись на 0,36% по отношению к доллару США на фоне роста нефтяных котировок.

В апреле для курса национальной валюты ситуация на нефтяном рынке по-прежнему будет важнее, чем продолжающееся сокращение разницы между ставками ФРС и Банка России. Снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов никак не повлияло на курс национальной валюты. Основную поддержку российской валюте на долгом горизонте будут продолжать оказывать относительно высокие нефтяные котировки. Несмотря на то что американские производители сланцевой нефти стремятся к увеличению доли на рынке «черного золота», соглашение по сокращению добычи странами ОПЕК+ будет способствовать стабилизации баланса мирового рынка энергоносителей.

В настоящий момент на рубль основное влияние оказывает новое бюджетное правило, которое фактически выполняет функцию валютного регулирования. Крепкий рубль не интересен в экономическом смысле. При его сильном укреплении валютная выручка в рублях снизится, а это невыгодно ни экспортерам, ни бюджету, особенно в условиях готовящихся масштабных инфраструктурных проектов, озвученных главой государства. По моим оценкам, в течение следующего месяца рубль будет находиться в диапазоне 56,5-59 по отношению к доллару США.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ