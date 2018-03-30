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Рублю удается уверенно игнорировать внешние риски


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В четверг, 29 марта, торги на Московской бирже закрылись снижением по рублевым парам. Курс американского доллара понизился на 0,81%, до 57,25 руб., курс евро – на 0,76%, до 70,47 руб.

Рубль чувствовал себя так уверенно в течение дня, что даже проигнорировал снижение нефтяных котировок на открытии и укрепление американской валюты. Участники рынка также проигнорировали заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможном закрытии доступа европейских клиринговых компаний Euroclear и Clearstream к обслуживанию российского госдолга. 

Во второй половине торгов нефтяные котировки возобновили рост, чем усилили дневное восходящее движение по курсу рубля. Такое поведение рынка можно связать с празднованием западной Пасхи. Кто-то решил не оставлять открытые позиции перед длинными выходными. Курс доллара снизился до 57,27 руб., курс евро – до 70,46 руб.

Поддержку нефтяному рынку оказали заявления министра нефти Ирака Джаббара аль-Луайби, что некоторые страны, участвующие в сделке ОПЕК, поддерживают ее продление на 6 месяцев. Соглашение действует до конца 2018 года с возможностью пересмотра его условий в июне 2018 года.

В пятницу, 30 марта, нефтяной рынок закрыт. На торгах в Азии доллар США торгуется в минусе к большинству основных валют. Я считаю, что геополитические риски для рубля сохраняются и будут сдерживать его укрепление. А «медвежьи» фазы на нефтяном рынке выступят катализаторами для его продаж. 

Прогнозировать курсы иностранных валют к рублю сегодня не стал, так как в условиях тонкого рынка Форекс и закрытых бирж в странах, отмечающих католическую Пасху, доллар и евро могут вернуться обратно к уровням среды на 57,75 руб. за «американца» и 71,05 руб. за единицу европейской валюты соответственно.

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